Android 8.0 на Nokia 8. Что нового приносит обновление смартфона

В начале декабря смартфоны Nokia 8 получили обновление до Android 8.0 Oreo. Производитель отказался от установки фирменных оболочек в пользу «чистой» системы, что позволило ему выпустить обновление на свой флагман в максимально сжатые сроки. Новая версия «зелёного робота» приносит как крупные изменения, сразу бросающиеся в глаза, так и множество небольших нововведений. Расскажем о самых интересных «фишках» Android 8.0 на Nokia 8.
Google продолжает наращивать функциональность многозадачности в Android. Седьмая версия ОС сделала возможным запуск двух приложений на экране. В Oreo разработчики пошли дальше и добавили функцию «Картинка в картинке» (PiP). В её основе лежит возможность сворачивать программы в небольшое окно поверх интерфейса системы.
К примеру, можно запустить навигатор, проложить маршрут, а затем свернуть его и пользоваться мессенджерами или открыть браузер. Навигация будет продолжать ненавязчиво работать в маленьком окошке в углу дисплея, которое при желании перетаскивается в любое место. Точно так же можно смотреть видео через VLC-плеер.
Разработчикам нужно обновлять свои приложения для того, чтобы они были совместимы с этой функцией. Поэтому сейчас не так много ПО, который бы поддерживал PiP-режим. На данный момент с «Картинкой в картинке» работают Google Карты, плеер VLC, Google Duo, YouTube Red. Однако со временем список будет пополняться новыми приложениями.
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