В Китае разрешат тестировать робомобили на обычных дорогах

По новым правилам, беспилотные автомобили разрешено испытывать на дорогах общего пользования, но в салоне непременно должен находиться водитель, чтобы в непредвиденной ситуации взять управление на себя, пишет Engadget.
В Китае можно будет тестировать беспилотные автомобили на обычных дорогах — такое заявление сделала Пекинская муниципальная транспортная комиссия. Правда, для подобных испытаний введут ряд ограничений: специальную лицензию смогут получить только компании, зарегистрированные в Китае, а ездить автономные машины смогут не по всем трассам.
Год назад власти страны решили запретить использование беспилотников на дорогах общего пользования до тех пор, пока не будет создана и принята соответствующая законодательная база. Но компания Baidu не захотела так долго ждать и провела нелегальные испытания своих беспилотных автомобилей, воспользовавшись пробелом в законодательстве. Водители сидели за рулем машин, но не принимали участия в управлении.
Новые правила позволят компаниям подавать заявки на временные разрешения, которые позволят тестировать беспилотники на некоторых дорогах общего пользования. Список трасс, пригодных для подобных испытаний, будет опубликован в ближайшее время. Автомобили нужно будет в обязательном порядке страховать на случай ДТП. Кроме того, во время тестовых поездок в салоне непременно должен находиться водитель, чтобы в непредвиденной ситуации взять управление на себя.
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