Каждый третий миллениал намерен инвестировать в криптовалюты – исследование

Треть британских миллениалов планирует инвестировать в криптовалюты до конца 2018 года.
Об этом свидетельствуют данные исследования биржи London Block Exchange, сообщает CCN.
Отмечается, что в исследовании приняли участие порядка 2 тысяч британцев.
По результатам исследования, 5% респондентов в возрасте до 35 лет уже вложились в криптовалюты, а 28% собираются это сделать в 2018 году.
Такой выбор, по мнению London Block Exchange, связан с тем, что миллениалов “подвела” традиционная финансовая система.
Исследование также показало, что в будущем году 12% миллениалов намерены инвестировать в акции, 20% — в бонды, 19% — в ценные металлы и 18% — в частную собственность.
24% опрошенных также сожалеют о том, что не вложили средства в криптовалюту раньше.
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