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Каждый третий миллениал намерен инвестировать в криптовалюты – исследование

Каждый третий миллениал намерен инвестировать в криптовалюты – исследование

Треть британских миллениалов планирует инвестировать в криптовалюты до конца 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные исследования биржи London Block Exchange, сообщает CCN.

Отмечается, что в исследовании приняли участие порядка 2 тысяч британцев.

По результатам исследования, 5% респондентов в возрасте до 35 лет уже вложились в криптовалюты, а 28% собираются это сделать в 2018 году.

Такой выбор, по мнению London Block Exchange, связан с тем, что миллениалов “подвела” традиционная финансовая система.

Исследование также показало, что в будущем году 12% миллениалов намерены инвестировать в акции, 20% — в бонды, 19% — в ценные металлы и 18% — в частную собственность.

24% опрошенных также сожалеют о том, что не вложили средства в криптовалюту раньше.

По материалам Економічна Правда
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