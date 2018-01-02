Антиутопия наяву: в Китае гаджеты используют для оценки уровня благонадёжности граждан

То, что за пользователями гаджетов следят, ни для кого уже не секрет. Наиболее известный сценарий применения сведений, полученных путём отслеживания действий пользователей в Сети, — использование их для повышения эффективности рекламы. Однако в Китае пошли дальше: там технологические лидеры Alibaba, Tencent и Baidu принимают участие в создании системы так называемой социальной репутации.
Об этом было объявлено ещё в 2014 году, полная же база должна быть готова к 2020 году.
Социальная репутация — эта некоторое количество баллов, которое присваивается гражданину КНР и может меняться в зависимости от его действий. Если человек, к примеру, помогает бедным и пожилым, то его рейтинг растёт, попадается нетрезвым за рулём или на взятке чиновнику — рейтинг падает. Важно даже то, какие покупки совершает потребитель. Купил детские подгузники — это плюс, приобрёл компьютерную игру — минус.
В зависимости от числа набранных очков житель Поднебесной причисляется к одному из четырёх классов — A, B, C или D. Чем выше категория, тем больше возможностей получает его обладатель, и наоборот. Например, низкий «кредит доверия» не позволит взять что-либо в аренду без залога, получить скидку на товар или услугу, оформить заём по сниженной процентной ставке и т.п.
Спросите, а какое отношение ко всему вышеизложенному имеют высокотехнологические компании Alibaba, Tencent и Baidu? Дело в том, что коммерческие сервисы именно этих гигантов китайского рынка Hi-Tech и служат основой для составления базы (AliPay, WeChat Pay и прочие).
Издание Wired приводит впечатления китайского студента, который, проучившись три года в Великобритании, вернулся на родину и обнаружил грандиозные перемены в обществе. Гаджеты в КНР повсюду: даже бабушки на рынке расплачиваются за купленные овощи при помощи смартфонов. Позже молодой человек заметил в своём телефоне приложение Zhima Credit, разработанное Ant Financial, «дочкой» Alibaba. Как оказалось, оно отслеживает активность пользователя и выставляет ему оценку в диапазоне от 350 до 950 баллов. Чем выше этот показатель, тем больше выгодных коммерческих предложений получает владелец устройства.
Однако быть добропорядочным гражданином недостаточно. Чтобы иметь высокий рейтинг, нужно иметь не менее «положительных» друзей, ведь Zhima Credit отслеживает и их. Добавили в друзья неблагонадёжного товарища — не удивляйтесь, что ваша социальная репутация упала. Напоминает сюжет антиутопического фантастического романа или фильма? Безусловно, только вот ничем хорошим такие произведения обычно не заканчивались.
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