Новогодние фрукты в Польше на 17% дешевле, чем в Украине

Новогодняя фруктовая корзина в Украине на 17% дороже, чем в Польше. Об этом сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Для сравнения среди украинских рынков был избран рынок “Столичный”, а в Польше – варшавский “Бронише”, то есть рынки, которые обеспечивают жителей двух столиц.

Отмечается, что апельсины в Украине стоят на 46% дороже, чем в Польше, или на 14,1 грн за килограмм. Так, в частности, средняя цена в Украине составляет 45 грн за килограмм, тогда как у соседей – 30,9 грн.

Украинские мандарины дороже польских на 15%, то есть на 3,9 грн за килограмм. Стоимость составляет 30 грн и 26,1грн за килограмм соответственно.

Лимоны в Украине выше в цене на 14%, чем лимоны в Польше. Цена в нашей стране – 45 грн за килограмм, а у соседей – 39,4 грн. Поляки покупают лимоны на 5,6 грн дешевле.

Только бананы в Польше на 6% дороже, а именно 30,9 грн против 29 грн за килограмм.

“Фруктовая корзина” у поляков будет стоить 127,3 грн за килограмм, тогда как в Украине – 149 грн. Таким образом, украинская “фруктовая корзина” на 17% дороже.

Такая разница сформировалось, во-первых, за счет налогообложения, а во-вторых, за счет меньшей маржи продавцов и импортеров. НДС, который заложен в цитрусовые в Польше составляет 5%, а в Украине – 20%. Но это объясняет лишь 14% разницы в цене фруктового корзине. Другие 3% разницы стоимости – большая конкуренция на рынке.

В следующем году практически все продукты в Польше будут дешевле, чем в Украине, несмотря на 4-х кратное различие в наших средних зарплатах.