Блокировка некачественной рекламы в браузере Google Chrome заработает с 15 февраля

Еще весной стало известно о намерении Google добавить в браузер Chrome блокировку рекламы. Летом соответствующая функция появилась в тестовой версии браузера Chrome Canary для Android. Теперь же стало известно, когда именно Chrome начнет блокировать плохую рекламу. Это произойдет 15 февраля 2018 года.
Напомним, функция блокировки рекламы в Google Chrome появилась благодаря созданию коалиции «За лучшую рекламу» (Coalition for Better Ads), в которую наряду с другими входит Google. Еще в марте были определены критерии «недопустимой рекламы». К такой рекламе принято относить всплывающие окна, полноэкранную рекламу, видеорекламу со звуком, а также обратным отсчетом времени для ее закрытия. Отметим, что коалиция создала отдельные списки для пользователей настольных ПК и мобильных устройств, примеры недобросовестной рекламы есть на сайте проекта.
Google разработала инструмент Ad Experience Report, посредством которого владельцев уведомят о нарушениях. Реклама на сайтах, не соответствующая новым стандартам качества Google, будет заблокирована в течение 30 дней с момента получения предупреждения. Блокировке будет подлежать даже реклама на сайтах, «принадлежащих или обслуживаемых Google». В компании уточняют, что у владельцев будет возможность исправиться, убрать неподобающую рекламу и повторно подать заявку на ручную проверку.
По словам Google, таким образом компания пытается помочь издателям отсеять некачественную рекламу в интернете, которая вынуждает пользователей использовать разного рода блокировщики. В перспективе Google надеется снизить число установок сторонних приложений, выполняющих эту функцию.
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