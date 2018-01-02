Названы худшие пароли 2017 года

Компания SplashData, занимающаяся предоставлением услуг по информационной безопасности, ежегодно составляет список наиболее популярных паролей на основе миллионов украденных логинов, которые в итоге попадают в открытый доступ.
Наверное, вы уже сами догадались, какие два пароля являются самыми ненадежными, но тем не менее наиболее часто используемыми. Речь, конечно же, идет о 123456 и password. В список этого года также попали и новые пароли, а также вернулись те, которые отсутствовали в прошлогоднем топе из 25 самых худших, включая starwars, monkey, iloveyou, whatever и freedom. Самыми свежими, пожалуй, можно назвать letmein и ироничный trustno1.
Уже в седьмой раз SplashData выражает озабоченность по поводу тотальной беспечности людей и призывает всех более серьезно подходить к вопросу безопасности в Сети. Используя очень слабые пароли, мы фактически приглашаем злоумышленников воспользоваться своей частной собственностью, открываем доступ к почте с конфиденциальной информацией, страницам в социальных сетях и другим учетным записям. Все настолько плохо, что даже начинающие хакеры без проблем смогут подобрать нужный ключ к вашей информации.
В качестве мер предосторожности SplashData рекомендуют создавать сложные пароли из букв, цифр и дополнительных символов (знак решетки, подчеркивание и так далее), а также использовать разные пароли для разных учетных записей. Кроме того, многие сервисы предлагают двухфакторную авторизацию (для входа в систему нужно ввести код из SMS) — ее нужно подключить обязательно, предупреждают специалисты. Для тех, кому сложно запомнить длинные пароли, существует множество удобных менеджеров паролей, способных не только хранить все ваши пароли в одном месте, но еще и генерировать по-настоящему безопасные.
10 худших паролей 2017 года выглядят следующим образом:
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