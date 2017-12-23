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СМИ: Китайцы завоевывают мировой рынок онлайн-игр&#8205;

СМИ: Китайцы завоевывают мировой рынок онлайн-игр&#8205;

Китайские создатели компьютерных игр за 12 последних месяцев заработали на этом международном рынке примерно 55 млрд юаней, что составляет около $8,2 млрд. Как пишет агентство “Синьхуа”, это на 14,5% больше, чем за аналогичный предыдущий период.

Агентство со ссылкой на информацию Государственной администрации по делам прессы, публикаций, радио, кино и телевидения Китая отмечает также, что игры местных производителей занимают хорошие позиции в таких странах, как Япония, Южная Корея, и в Юго-Восточной Азии.

“Китайские производители, вне зависимости от размеров компании, стремятся к выходу за рубеж. Некоторые разработчики стремятся к международной экспансии путем собственного расширения, другие хотят укрепить позиции в мире путем слияний и поглощений своих партнеров из-за границы”, прокомментировал представитель ведомства.

Он отметил, что КНР в настоящее время – один из ключевых экспортеров онлайн-игр на мировом рынке. В последние годы китайская игровая продукция приобретает популярность в таких странах, как Россия, в государствах Ближнего Востока и в Европе.

По материалам Прайм
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