Изобретено «вечное» стекло для смартфонов

Новый тип полимерного стекла, изобретенного студентом Токийского университета, самовосстанавливается без применения высоких температур — достаточно на полчаса крепко прижать друг к другу треснувшие части.

Стекло, сделанное из полиэфиртеомочевины в лаборатории профессора Такузо Аиды, может быть использовано для изготовления экранов телефонов и других хрупких устройств. По словам исследователей, это первое из твердых веществ такого рода, которое обладает способностью к самовосстановлению при комнатной температуре. «Высокая механическая прочность и способность к восстановлению — обычно взаимоисключающие понятия», — пишут они.

Несмотря на то, что материалы с подобными свойствами разрабатывались в прошлом, «в большинстве случаев им был необходим для ремонта нагрев до высоких температур, порядка 120° C и более, чтобы реорганизовать свои поперечные связи».

Свойства нового стекла из полиэфиртиомочевины были обнаружены студентом Ю Янагисавой случайно, когда он изготавливал из этого вещества клей. Янагисава заметил, что если разрезать поверхность полимера, а потом прижать друг к другу половинки на 30 секунд при температуре 21° C, края склеятся. Поначалу студент не поверил своим глазам и вынужден был повторить опыт несколько раз, чтобы убедиться, что сделал открытие, пишет Guardian.

«Я надеюсь, самовосстанавливающееся стекло станет новым, не вредящим окружающей среде материалом, которое не придется выбрасывать после того, как оно сломалось», — говорит Янагисава.