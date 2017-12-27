Инна Демченко: о перспективах развития Р2Р кредитования в Украине

Огромные портфели просроченных кредитов привели к тому, что большинство банков ужесточили рисковую политику и повысили требования к потенциальным заемщикам.

Это существенно сократило шансы на получение займов для многих клиентов, которые нуждаются в финансировании.

С другой стороны, отсутствие активного кредитования привело к переизбытку ликвидности и к тому, что банки снизили ставки по депозитам.

Такие факторы лишили банковских клиентов возможности получать стабильно высокий доход от размещения своих средств на депозитных счетах.

Все эти обстоятельства стали причиной развития альтернативных платформ для кредитования и инвестирования, одной из которых и является услуга Р2Р кредитования.

В классическом варианте, механизм взаимного кредитования работает следующим образом: пользователь проходит процедуру регистрации и размещает заявку о сумме кредита, которая ему необходима.

При этом, инвестор после регистрации может или размещать заявку или выбирать того, кого он согласен прокредитовать, анализируя перечень запросов на финансирование.

После одобрения со стороны инвестора, заемщик получит деньги непосредственно на банковскую карту, которую он указал при регистрации.

Несмотря на то, что в Европе и США направление взаимного кредитования давно и успешно развивается, и прирост этого рынка составляет более 100 % в год, в Украине оно не нашло широкого распространения. Причиной этого являются особенности менталитета и отсутствие доверия к такому виду сотрудничества.

Тем не менее, это удобный и надежный вид финансовых взаимоотношений, который может уверенно занять свободные ниши рынка кредитования, а также поможет выгодно инвестировать свои сбережения.

Почему это выгодно:

Заемщик может получить кредит на более привлекательных условиях, чем в банке. Условия оговариваются индивидуально и зависят от пожеланий инвестора, кредитного рейтинга заемщика и т. д.;

заемщику нет необходимости собирать и предоставлять инвестору огромный пакет документов, который обычно необходим при банковском кредите;

можно получить инвестирование на любые цели, в том числе на развитие бизнеса, стартап;

заемщик может получить кредит даже если у него неидеальная кредитная история;

отсутствие комиссий и скрытых платежей при получении кредита;

инвестор может заработать больше, чем при размещении денег на банковских вкладах;

не зарегулированная процедура получения кредита /инвестирования средств.

Недостатки данного сервиса:

Инвестор не застрахован от недобросовестных заемщиков;

вклад инвестора не гарантирован государством;

ставка по кредитам может быть выше среднерыночной.

Для того, чтобы минимизировать риск невозврата, инвестору лучше кредитовать нескольких заемщиков параллельно. Данный подход позволит создать диверсифицированный портфель со стабильным доходом.

В Украине данное направление может претендовать на успешное развитие при условии наличия эффективных посредников — платформ, которые помогают кредиторам и заемщикам найти друг друга, осуществляют проверку репутации участников сделки, предлагают возможность застраховать риски невозврата. Подкрепить сделку залогом или взять на себя обязательства по содействию в возврате долга, если возникнет такая необходимость.

На сегодняшний день на отечественном рынке отсутствуют сервисы с четким и понятным механизмом взаимодействия инвестора и кредитора на всех этапах процесса.

Также, для развития P2P кредитования не хватает законодательного регулирования, что сдерживает многих потенциальных участников от использования подобного рода сервисов.

Инна Демченко, финансовый аналитик, эксперт рынка кредитования.