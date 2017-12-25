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Forbes назвал владельца наиболее динамично растущего капитала в 2017

Forbes назвал владельца наиболее динамично растущего капитала в 2017

Владельцем наиболее динамично растущего капитала в 2017 году по версии Forbes стал основатель Amazon Джефф Безос, увеличив свое состояние на 33 миллиарда долларов.

Об этом сообщает американский Forbes.

Отмечается, что Безос также возглавил список самых богатых по версии Forbes, который был опубликован в октябре этого года.

По подсчетам издания, за год активы Безоса подорожали на 33,8 млрд долларов до 98,6 млрд долларов. Значительную роль в этом сыграл рост акций Amazon, которые с 1 января подорожали на 60%.

На втором месте в рейтинге оказался китайский бизнесмен, владелец застройщика Evergrande Group Сюй Цзяинь, чье состояние за неполный год увеличилось почти в четыре раза – на 27,4 млрд долларов до 36,5 миллиардов.

На третьем месте президент группы компаний Louis Vuitton Бернар Арно с приростом в 23,6 млрд до 40,3 млрд долларов.

Четвертую позицию занимает сооснователь и глава Facebook Марк Цукерберг. Прирост его капитала в этом году составил 23,6 млрд до 72 млрд долларов.

Замыкает пятерку лидеров основатель китайской телекоммуникационной компании Tencent Ма Хуатен с приростом в 21,8 млрд долларов до 44,3 млрд.

По материалам Економічна Правда
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