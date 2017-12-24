Каждый украинец заплатил 3 тысячи гривен за спасение ПриватБанка - эксперт

Каждый украинец заплатил 3 тыс. грн за национализацию Приватбанка. В общем за спасение частного учреждения государство потратило 120 млрд грн. Об этом рассказал финансовый аналитик Алексей Кущ.

За год Приватбанк потерял свой конкурентный потенциал. Банк держится за счет тех технологий, которые были внедрены предыдущими владельцами. Он может просуществовать еще несколько лет и без поддержки рухнет.

“Звучали разные предположения, что он будет специализироваться на ипотечных кредитах, на кредитах предпринимательской деятельности, чтобы на его базе создать расчетный центр. Даже были мысли объединить с Ощадбанком. Сейчас у государства нет идеи, что делать с этим учреждением. Приватбанк оказался чемоданом без ручки, который бросить нельзя, а что делать с ним – никто не знает”, – говорит Алексей Кущ.

Банковская система стала неэффективной, неконкурентноспособной и неспособной выполнять свои функции.

Разделение на несколько учреждений нереально с точки зрения здравого смысла. О разделении говорят те чиновники, которые хотят наложить руки на платежную систему этого банка. То есть, отдать государству банк с депозитами населения и частными кредитами и забрать себе систему “Приват 24” и инфраструктуру банка. Если это произойдет, это будет государственное преступление.