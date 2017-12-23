Краж стало меньше, но воровать стали больше - The Economist

Количество ограблений квартир и угонов автомобилей уменьшилось, однако стоимость награбленного имущества увеличилась.

Об этом сообщает The Economist.

По данным издания, уровень преступности в развитых странах с 1990-х годов уменьшается. Однако несмотря на то, что кражи стали менее распространенными, они стали более прибыльными.

“Одна из возможных причин заключается в том, что среднестатистический вор стал опытнее”, – говорит экономист из Бирмингемского университета Сиддхартха Бендиопадхай.

“Поскольку преступления становится все труднее совершить, наименее компетентные воры выпадают из этого рынка. Те, кому не хватает опыта, чтобы украсть современный автомобиль, скажем, могут использовать другие приемы, такие как, например, мошенничество с кредитными картами”, – добавил он.

“Мошенники также реагируют на изменение стоимости товаров”, – отмечает Мирко Драка из университета Уорика.

С коллегами из Университета Глазго и Лондонской школы экономики он исследовал влияние изменения цен на украденные в Лондоне в 2002-12 гг. предметы. Они обнаружили, что в среднем увеличение цены товара на 10% повышает вероятность его кражи на 3,5%.

По данным издания, в 2013 году в 51% случаев ограблений были украдены смартфоны, по сравнению с 28% в 2009. После чего производители спохватились и приняли меры безопасности, которые сделали перепродажу украденных телефонов практически невозможной, и карманным ворам пришлось переключиться на что-то другое.

Однако не все достижения в области технологий препятствуют мошенникам. Некоторые используют Google Street View, чтобы разведать обстановку рядом с шикарной недвижимостью, а также отслеживают ее жителей через соцсети.