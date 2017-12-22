Екатерина Боровская: зимние праздники в Европе. Сколько стоит отпуск на Новый год и Рождество?

Рождество и Новый год в Европе — это яркие огни, ярмарки, фестивали, фейерверки. Как насладиться волшебной атмосферой и получить максимум впечатлений за разумные деньги?

Все больше украинцев предпочитают разбивать традиционный летний отпуск на части, чтобы отдохнуть и во время зимних «каникул». В холодный период более 30% украинцев выбирают теплое солнце и золотые пляжи Египта, Кипра, ОАЭ, Таиланда и прочих морских курортов.

40% отдают предпочтение горнолыжным курортам: в Польше, Болгарии, Румынии, Словакии, Чехии, Словении, Германии, Австрии. А чуть более 20% предпочитают совершить путешествие по праздничным и нарядным городам Европы.

Растущие цены — не повод отказывать себе в европейском отдыхе, ведь его можно организовать вполне бюджетно. Безвизовый режим со многими странами также способствует заграничным путешествиям. В этой колонке несколько советов, которые помогут уложиться в бюджет. Цены на дорогу и проживание указаны минимальные для столиц. Количество денег, которые следует взять с собой, определяется постановлением ЕС о безвизовом режиме.

На чем сэкономить в поездке в Европу?

Зимние каникулы в Европе действительно незабываемы. Сэкономить в любой стране можно, прежде всего, на проживании — практически во всех более-менее значимых городах помимо стандартных отелей есть хостелы, где можно переночевать «в тесноте, да не в обиде».

Еще один источник экономии — транспорт. Вы можете выбрать не авиасообщение, а автобус — это гораздо дешевле. Для передвижения по большинству европейских городов можно взять напрокат велосипед. Если вы все-таки предпочитаете обычный общественный транспорт или погода не располагает к велопрогулкам, поинтересуйтесь стоимостью проездного.

В туристических городах проездной обычно можно купить на день, два или три. Также сэкономить помогут специальные «карты города» — карточки, которые дают право на бесплатный проезд или скидку в городском транспорте. Они же помогают сэкономить на музеях.

Третья статья экономии — питание. В большинстве заведений в Европе есть так называемые «счастливые часы», когда перекусить и восполнить запас энергии можно гораздо дешевле, чем в «часы пик». Также во многих европейских кафе и ресторанах можно сэкономить, если взять еду с собой или занять место у барной стойки, а не за столиком.

А теперь пришло время выбрать страну для отдыха.

Польша

Ближайшая европейская страна — Польша — порадует гостей новогодними городками, распродажами, специальными предложениями в пабах и ресторанах, а также разнообразными уличными вертепами и «ясельками» по библейским сюжетам.

В городах и деревнях организовывают захватывающие дух по красоте рождественские ярмарки, а еще практически везде можно найти праздничный ледовый каток.

Дорога (туда и обратно): авиаперелет — от €140, автобус — от 1040 грн.

Проживание (на двоих): от €15.

Сколько денег брать с собой (в день на человека): от €27.

Чехия

Еще одним излюбленным и материально доступным курортом для украинцев является Чехия. Помимо живописных пейзажей и грандиозных архитектурных сооружений, в период новогодних праздников страна порадует огнями сотен новогодних елок, ароматным глинтвейном, отменным пивом и традиционными чешскими блюдами.

Помимо кулинарных изысков, в новогодней Чехии можно насладиться средневековой праздничной атмосферой, живой музыкой, разнообразными театрализованными представлениями и фейерверками.

Дорога (туда и обратно): перелет — от €160, автобус — от 2800 грн.

Проживание (на двоих): от €58.

Сколько денег брать с собой (в день на человека): от €42.

Словакия

Любителей фольклорной музыки и рождественских хоров приглашает к себе в гости зимняя Словакия. На городских площадях традиционно устраивают рождественские ярмарки, где можно не только приобрести аутентичные сувениры, но и полакомиться оригинальной местной кухней.

Если же во время зимнего веселья у вас возникнет желание «погреть косточки», можно смело отдохнуть в многочисленных термальных источниках, большинство из которых ничуть не уступают аналогичным курортам Швейцарии.

Дорога (туда и обратно): перелет — от €215, автобус — от 4600 грн.

Проживание (на двоих): от €53.

Сколько денег брать с собой (в день на человека): от €56.

Венгрия

Несказанно повезет тем, кто решит провести зимние каникулы в Венгрии, ведь эта страна — необычна и самобытна. Здесь каждый находит именно то, что ищет. Ярмарки, фестивали, прекрасная кухня и всевозможные новогодние развлечения перекликаются со средневековой архитектурой и множеством музеев.

Отдыхая в Венгрии, не забудьте покрутить на счастье хвостик традиционного жареного поросенка и попробовать во время народных гуляний все виды свиных сосисок.

Дорога (туда и обратно): перелет — от €172, автобус — от 3200 грн.

Проживание (на двоих): от €56.

Сколько денег брать с собой (в день на человека): от €4.

Италия

Италия предлагает развлечения на любой вкус и бюджет, от роскошных ресторанов до средневековых замков и уличных гуляний. Зимой здесь повсюду ощущается праздник. На главных площадях городов ставят нарядные елки, организовывают рождественские рынки, концерты, танцы. Приглашают музыкантов, диджеев и аниматоров, а для детей бесплатно надувают воздушные шарики.

Если в Италии вы празднуете не только Рождество, но и еще и Новый год, не забудьте о прекрасной традиции — подать на стол виноград. Перед боем курантов подготовьте 12 виноградинок, символизирующих месяцы года. С каждым ударом часов необходимо съедать по одной ягоде и загадывать желание.

Дорога (туда и обратно): перелет — от €338, автобус — от 5400 грн.

Проживание (на двоих): от €52.

Сколько денег брать с собой (в день на человека): от €270.

Германия

Рождественское настроение Германии связано, помимо традиционных забав, с разнообразными вкусностями. Яблоки в карамели, имбирные пряники, штоллен с сушеной клюквой и горячий сидр не только порадуют желудок, но и приобщат вас ко всеобщему веселью.

Новогодние праздники здесь принято отмечать шумно и с размахом. Повсюду играет музыка, горят яркие разноцветные огни, гуляют люди. Зимняя Германия порадует гостей и праздничным весельем, и разнообразными экскурсиями, и замечательной природой.

Дорога (туда и обратно): перелет — от €192, автобус — от 3600 грн.

Проживание (на двоих): от €75.

Сколько денег брать с собой (в день на человека): от €45.

Какую бы страну вы ни выбрали, главное — наслаждайтесь каждым мгновением путешествия. Европа прекрасна, а новогодние каникулы за пределами родной страны — просто зимняя сказка.

Екатерина Боровская, маркетолог онлайн-сервиса для покупки билетов на автобус Busfor.ua