Олег Кузнецов: тактика нового мира. Как банки и финтехи учатся сотрудничеству

Банки давно правят бал на финансовом рынке. Настолько, что создается впечатление, будто так было и будет всегда. Но вот появляются финтех-стартапы. За какие-то десять лет эти небольшие проекты превратились в крупные компании, обросли инвестициями и клиентами. Им даже удалось немыслимое – сдвинуть банки с насиженного пьедестала.

Некоторые уже говорят, что последние и вовсе исчезнут, уступив место прогрессивным решениям. Что ж, возможно, в каком-то очень отдаленном будущем это и случится. Но точно не завтра. И даже не послезавтра.

Попытка «игнора» не удалась

В 2007-2008 гг. в США случился серьезный ипотечный кризис. Он плавно перерос в финансово-экономический, попутно затронув весь мир. Кризис больно ударил по банкам, вызвав их массовое банкротство.

Разумеется, выдавать в таких условиях кредиты заемщикам и тем более предлагать какие-либо депозиты они не могли. Те же банки, что остались на плаву, были вынуждены отказаться от услуг кредитования под давлением регуляторов.

В отличие от сервисов онлайн-кредитования (Р2Р), которые вообще ни от кого не зависели. Самые первые из них, словно предчувствуя наступление кризиса, появились в США за год-два до него. Это, например, Prosper и Lending Club.

Первое время к ним относились настороженно, как и ко всему новому. Но после кризиса заемщики хлынули волной. Вот так, можно сказать, начался звездный час Р2Р-платформ в частности, и финансовых технологий в целом.

Банки долгое время игнорировали потенциального конкурента, считали его слишком маленьким для себя. И они имели на это право. В конце концов, стоимость крупнейших финтех-стартапов и сейчас варьируется от 500 млн до 5 млрд долларов, в то время как стоимость одного только банка Wells Fargo превышает 250 млрд. Разница, как говорится, налицо.

Тем не менее сфера финансовых технологий почти сразу же показала невероятный рост. Уже сейчас она предлагает множество прогрессивных решений. Например, приложения для денежных переводов, оформления страховки, сервисы для составления инвестиционных портфелей.

Созданы цифровые банки, позволяющие пользователям решать целый спектр финансовых вопросов. Работать с ними проще и быстрее, чем с традиционным банком, поскольку не приходится стоять в очередях, заполнять бумаги и т.д. Даже ехать никуда не нужно, достаточно запустить приложение.

Но финтехи пошли еще дальше, взявшись за разработку сложных В2В-решений. Уже есть алгоритмы для противодействия отмыванию денег, например.

Объем инвестиций в финтех с 2010 по 2015 года вырос в 10 раз. В это же время на индустрию обратили внимание и регуляторы. Они, вопреки ожиданиям банков, не только не стали ограничивать ее, но и способствуют ее развитию. Так, европейский PSD2 (Payment Service Directive) открыл доступ через API к данным об остатках на счетах клиента в любом банке, позволяя тем самым осуществлять платежи и переводы сторонним компаниям. А еще в Европе и США регуляторы создают так называемые «песочницы» – специальные зоны, свободные от регуляторного давления, для тестирования финтех-продуктов.

Все это само по себе является тревожным сигналом для банков. И, пожалуй, последним решающим фактором для них стал отток молодых клиентов.

Молодежи не нравится консерватизм традиционных финансовых организаций, который выражается как в обслуживании, так и в предлагаемых ими цифровых продуктах. Гораздо больше их привлекает легкость в использовании и доступность финтех-решений.

Как показал опрос Facebook IQ и MasterCard, проведенный в 2016 году, в США 93% молодежи не доверяет банкам. Еще 45% сообщили о готовности полностью отказаться от их услуг и пользоваться только финтех-решениями. Это большой удар для традиционных финансовых организациях, ведь именно миллениалы являются наибольшей потребительской группой. В таких условиях банкам нужно было что-то менять. И они поменяли.

Последние годы можно наблюдать, как потенциальные конкуренты становятся партнерами и объединяются для разработки совместных проектов. Многие банки даже выкупают «выстрелившие» финтех-разработки. Например, популярный digital-банк Simple был куплен банком BBVA.

Но справедливости ради стоит отметить, что привлечение молодежи – не единственная причина для сотрудничества. Обе стороны в этом случае получают и другие выгоды.

Один в поле не воин

Проблема кибербезопасности – одна из ключевых, когда дело касается инноваций. К сожалению, на данном этапе финтех-решения не гарантируют полной безопасности данных пользователей.

Поэтому многие до сих пор с недоверием относятся к этим технологиям, выбирая их только для решения кратковременных задач (например, для получения кредита или перевода денег). Более серьезные проекты, в частности из В2В-сегмента, пользователи в большинстве своем избегают, предпочитая работать с банками, которые все-таки давно зарекомендовали себя в этом деле. В итоге финтех-компании теряют значительный доход.

Банки, в свою очередь, за счет финансовых технологий могут расширить свою клиентскую базу и улучшить качество обслуживания. В частности, с открытием доступа к счетам клиентов через API они смогут обслуживать через свои интерфейсы не только собственных клиентов, но и чужих.

Таким образом, необходимость сотрудничества между двумя сторонами очевидна и является скорее вопросом времени. И это время потихоньку наступает.

Сейчас уже более половины крупнейших мировых банков в той или иной мере использует финтех-решения в своей работе. Как правило, это разработки в области облачных технологий и анализа больших данных.

Например, банк HSBC использует наработки финтеха Tradeshift, в основе которых лежит протокол Ripple, позволяющий удаленно проводить разные виды финансовых операций.

Canadian Imperial Bank of Commerce заключил соглашение с финтехом Borrowell, в результате чего его клиенты могут получать мгновенный кредит. Этому примеру последовал и Scotiabank совместно со стартапом Kabbage. Подобных примеров можно привести еще множество и в дальнейшем их станет еще больше.

Таким образом, лед тронулся. Маховик запущен, процесс необратим. Но вот чем он закончится – вопрос открытый. Возможно, банки полностью поглотят финтехи, а может, финтехи превратятся в некое подобие финансовых ИТ-гигантов. Пока остается ждать и наблюдать за ситуацией дальше.

Олег Кузнецов, партнер Kreston GCG