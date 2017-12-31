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Разработчик программного обеспечения для кибербезопасности составил прогноз по хакерским угрозам на 2018 год

Разработчик программного обеспечения для кибербезопасности составил прогноз по хакерским угрозам на 2018 год

Разработчик программного обеспечения для кибербезопасности Trend Micro составил прогноз по хакерским угрозам на 2018 год. В компании считают, что киберпреступники усилят атаки на Интернет вещей (IoT).

Растущее число киберанападений на IoT-системы эксперты Trend Micro связывают с тем, что всё больше устройств производятся без учёта правил безопасности и отраслевых стандартов.

Помимо DDoS-атак, злоумышленники будут использовать IoT-оборудование для создания прокси-серверов с целью скрыть своё настоящее местоположение и веб-трафик.

Все больше устройств, таких как биометрические трекеры, квадрокоптеры, «умные» колонки и голосовые помощники, будут взломаны с целью извлечения накопленных данных, проникновения в домашние системы и т. д.

В исследовании также говорится о том, что корпоративные решения от SAP и других производителей будут подвержены риску нецелевого использования и уязвимостям.

Если обрабатываемые данные были модифицированы или отправлена неправильная команда в системе планирования ресурсов предприятия, компьютеры могут стать инструментом саботажа, приводя к ошибочным решениям — например, к неверным объёмам ресурсов, нежелательным переводам денег и перегрузке систем, предупреждают аналитики Trend Micro.

По материалам 3dnews.ru
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