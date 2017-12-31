Разработчик программного обеспечения для кибербезопасности составил прогноз по хакерским угрозам на 2018 год

Разработчик программного обеспечения для кибербезопасности Trend Micro составил прогноз по хакерским угрозам на 2018 год. В компании считают, что киберпреступники усилят атаки на Интернет вещей (IoT).
Растущее число киберанападений на IoT-системы эксперты Trend Micro связывают с тем, что всё больше устройств производятся без учёта правил безопасности и отраслевых стандартов.
Помимо DDoS-атак, злоумышленники будут использовать IoT-оборудование для создания прокси-серверов с целью скрыть своё настоящее местоположение и веб-трафик.
Все больше устройств, таких как биометрические трекеры, квадрокоптеры, «умные» колонки и голосовые помощники, будут взломаны с целью извлечения накопленных данных, проникновения в домашние системы и т. д.
В исследовании также говорится о том, что корпоративные решения от SAP и других производителей будут подвержены риску нецелевого использования и уязвимостям.
Если обрабатываемые данные были модифицированы или отправлена неправильная команда в системе планирования ресурсов предприятия, компьютеры могут стать инструментом саботажа, приводя к ошибочным решениям — например, к неверным объёмам ресурсов, нежелательным переводам денег и перегрузке систем, предупреждают аналитики Trend Micro.
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