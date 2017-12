Ericsson назвал 10 главных потребительских трендов 2018 года

Ericsson ConsumerLab представил исследование The 10 Hot Consumer Trends for 2018 and beyond, посвященное 10 основным потребительским трендам, которые будут актуальны начиная с 2018 года. На этот раз в отчете отмечается сдвиг парадигмы – пользователи ждут от цифровых устройств человеческих реакций на запросы: распознавания жестов, мимики, интонации голоса и реакции на прикосновения.

Итак, 10 потребительских трендов, которые будут актуальны с 2018 года, выглядят следующим образом:

1. Тело как интерфейс

Более половины нынешних пользователей интеллектуальных голосовых помощников рассчитывает на возможность использования жестов, эмоций, интонаций голоса и прикосновений для взаимодействия с техническими устройствами.

2. Расширенные возможности прослушивания

81% опрошенных верит, что всего через пять лет наушники можно будет не вынимать из ушей даже для подзарядки. 63% пользователей хотят, чтобы наушники переводили речь с одного языка на другой в режиме реального времени, а 52% желают, чтобы они блокировали храп членов семьи.

3. Вечные новички

30% опрошенных не успевают следить за развитием технологий, это вызывает стресс и ощущение беспомощности. Однако при этом 55% отмечает, что именно новые технологии позволяют получать новые знания, необходимые им по работе.

4. Соцсети превращаются в СМИ

55% опрошенных уверены в том, что соцсети используются для продвижения идей и мнений в интересах той или иной группы влияния. Примерно половина респондентов верит, что искусственный интеллект можно использовать для проверки достоверности новостей и фактов, которые появляются в социальных сетях.

5. Слишком умная реклама

60% пользователей хотят блокировать нежелательную рекламу с помощью искусственного интеллекта. Между тем, технологии дополненной и виртуальной реальности, используемые в рекламе, со временем могут заменить собой сами рекламируемые товары и услуги.

6. Странности общения

50% опрошенных считают, что невозможность отличить человека от робота кажется им странной и пугающей перспективой. 40% также с опаской относятся к тому, что смартфоны смогут реагировать на их настроение.

7. Праздная жизнь

32% опрошенных, в числе которых студенты, считают, что им не нужна работа как смысл жизни. 40% хотели бы, чтобы вместо них трудились роботы. 49% выразили интерес к базовому доходу, а треть считает нормальным не работать до тех пор, пока у них имеются хотя бы минимальные средства к существованию.

8. Жизнь в фотографии

Половина опрошенных хочет иметь смартфоны, снимающие фотографии в 3D. По мнению 75% респондентов, через 5 лет технологии виртуальной и дополненной реальности позволят заново проживать сфотографированные на телефон моменты.

9. Летающие такси и велосипеды

Дорожный трафик – проблема всех мегаполисов, и решить ее пользователи надеются с помощью летающих такси: интерес к этому средству передвижения проявили 40% опрошенных.

10. Заряженное будущее

Необходимость иметь постоянный доступ к источникам энергии и интернету для множества пользователей и устройств формирует потребность в инновационных источниках питания. И эти источники должны быть мобильными.