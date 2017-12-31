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Ericsson назвал 10 главных потребительских трендов 2018 года

Ericsson назвал 10 главных потребительских трендов 2018 года

Ericsson ConsumerLab представил исследование The 10 Hot Consumer Trends for 2018 and beyond, посвященное 10 основным потребительским трендам, которые будут актуальны начиная с 2018 года. На этот раз в отчете отмечается сдвиг парадигмы – пользователи ждут от цифровых устройств человеческих реакций на запросы: распознавания жестов, мимики, интонации голоса и реакции на прикосновения.

Итак, 10 потребительских трендов, которые будут актуальны с 2018 года, выглядят следующим образом:

1. Тело как интерфейс

Более половины нынешних пользователей интеллектуальных голосовых помощников рассчитывает на возможность использования жестов, эмоций, интонаций голоса и прикосновений для взаимодействия с техническими устройствами.

2. Расширенные возможности прослушивания

81% опрошенных верит, что всего через пять лет наушники можно будет не вынимать из ушей даже для подзарядки. 63% пользователей хотят, чтобы наушники переводили речь с одного языка на другой в режиме реального времени, а 52% желают, чтобы они блокировали храп членов семьи.

3. Вечные новички

30% опрошенных не успевают следить за развитием технологий, это вызывает стресс и ощущение беспомощности. Однако при этом 55% отмечает, что именно новые технологии позволяют получать новые знания, необходимые им по работе.

4. Соцсети превращаются в СМИ

55% опрошенных уверены в том, что соцсети используются для продвижения идей и мнений в интересах той или иной группы влияния. Примерно половина респондентов верит, что искусственный интеллект можно использовать для проверки достоверности новостей и фактов, которые появляются в социальных сетях.

5. Слишком умная реклама

60% пользователей хотят блокировать нежелательную рекламу с помощью искусственного интеллекта. Между тем, технологии дополненной и виртуальной реальности, используемые в рекламе, со временем могут заменить собой сами рекламируемые товары и услуги.

6. Странности общения

50% опрошенных считают, что невозможность отличить человека от робота кажется им странной и пугающей перспективой. 40% также с опаской относятся к тому, что смартфоны смогут реагировать на их настроение.

7. Праздная жизнь

32% опрошенных, в числе которых студенты, считают, что им не нужна работа как смысл жизни. 40% хотели бы, чтобы вместо них трудились роботы. 49% выразили интерес к базовому доходу, а треть считает нормальным не работать до тех пор, пока у них имеются хотя бы минимальные средства к существованию.

8. Жизнь в фотографии

Половина опрошенных хочет иметь смартфоны, снимающие фотографии в 3D. По мнению 75% респондентов, через 5 лет технологии виртуальной и дополненной реальности позволят заново проживать сфотографированные на телефон моменты.

9. Летающие такси и велосипеды

Дорожный трафик – проблема всех мегаполисов, и решить ее пользователи надеются с помощью летающих такси: интерес к этому средству передвижения проявили 40% опрошенных.

10. Заряженное будущее

Необходимость иметь постоянный доступ к источникам энергии и интернету для множества пользователей и устройств формирует потребность в инновационных источниках питания. И эти источники должны быть мобильными.

По материалам ITC.ua
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