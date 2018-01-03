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Bitcoin может стать одним из основных рисков для мировой экономики в 2018 году - мнение

Bitcoin может стать одним из основных рисков для мировой экономики в 2018 году - мнение

Основные опасения с ростом популярности криптовалют связаны с вопросами регулирования, прозрачности и раскрытия информации, а также с волатильностью, способной повлиять и на массовый рынок.

Об этом заявил глобальный экономист Deutsche Bank Торстен Слок, передает Украинская правда со ссылкой на Cointelegraph.

По словам Слока, у криптовалюты большой потенциал для резкого изменения цены.

“Это связано главным образом с тем, что финансовые рынки до сих пор рассматривали волатильность цены биткоина как небольшую проблему. Мы немного беспокоимся, что этот риск может стать более системным, в частности, о том, не продолжатся ли нынешние тенденции в 2018 году”, — отметил он.

Экономист также отметил, что существует еще много рисков помимо биткоина: события вокруг Brexit, уровень инфляции в США, планы ядерных испытаний Северной Кореи и потенциальный пузырь на рынке жилья в Швеции и Норвегии.

По материалам Finance.UA
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