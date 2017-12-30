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Опубликован рейтинг популярности языков программирования (список)

Опубликован рейтинг популярности языков программирования (список)

Компания TIOBE Software опубликовала очередной рейтинг популярности языков программирования, формируемый путём подсчёта количества их упоминаний при поиске в Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube, Baidu и других интернет-сервисах.

По оценкам аналитиков TIOBE Software, самыми востребованными в профессиональной среде инструментами для создания приложений в настоящий момент являются Java и C, за которыми со значительным отрывом следует C++. Четвёртым по популярности среди разработчиков является язык Python, замыкает пятёрку лидеров C#.

Проведённые специалистами TIOBE Software исследования зафиксировали рост интереса со стороны разработчиков к языкам программирования MATLAB и R.

Реже в Интернете стали упоминаться Perl, Visual Basic и язык ассемблера.

Что касается почётного титула «язык года», то главными кандидатами на эту награду являются Kotlin и C.

Победитель в этой номинации станет известен в январе.

Справка Finance.ua:

  • В 2016 году “языком года” по версии TIOBE Software стал разработанный компанией Google язык Go, а годом ранее — Java.
По материалам 3dnews.ru
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