Неурожай кофе в Бразилии может поднять цены — Finance.ua
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Неурожай кофе в Бразилии может поднять цены

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Плохой урожай у крупнейшего в мире производителя кофе — Бразилии может спровоцировать еще большее удорожание этого продукта.
Кофейные фермеры в Бразилии до сих пор борются с последствиями капризов погоды в прошлом году, когда плантации пострадали сначала от засухи, а затем от заморозков, сообщает The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что урожай высококачественных зерен арабики в Бразилии будет меньше половины того, который обычно бывает в хорошие годы.
Если урожай в этом году окажется меньше, чем предполагалось, это может усугубить дефицит международных поставок и способствовать новому росту цен на кофе.
Проблема усугубляется тем, что производство кофе арабика идет по двухлетнему циклу, что дает больший урожай в четные годы. Также плохая погода нанесла ущерб кофейной индустрии Колумбии, которая является еще одним крупным производителем.
Данные о потребительских ценах в США показывают, что после того, как в течение многих лет они практически не менялись, счета за кофе в домашнем хозяйстве резко выросли за последний год. Это вызвано тем, что кофейная индустрия, как и другие, боролась как с проблемами цепочки поставок, так и с высокими затратами.
Мировые цены на арабику, вероятно, вырастут после того, как начнут подготавливаться оценки урожая этого года в Бразилии, сказал Тьяго Казарини, бразильский кофейный брокер Cazarini Trading Co.
Аналитики ранее предсказывали, что урожай арабики в Бразилии за 12 месяцев, начиная с июля, может соответствовать рекорду, установленному двумя годами ранее, в 48,7 млн мешков, каждый из которых содержит 132 фунта кофе. Но конечная цифра, вероятно, будет намного ниже. Ранний официальный прогноз из Бразилии составляет всего 35,7 млн мешков
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По материалам:
УНІАН
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