Netflix может ввести подписку с рекламой к концу года — Finance.ua

Netflix может ввести подписку с рекламой к концу года

Netflix может ввести подписку с рекламой к концу года

Стриминговый сервис Netflix может представить свою дешевую опцию подписки, включающую рекламу, к концу 2022 года.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на письмо компании сотрудникам.

Руководство Netflix намерено ввести подписку с рекламой в последние три месяца года, сообщили изданию два анонимных источника.

Также сообщается, что Netflix планирует начать борьбу с обменом паролями между своей базой подписчиков примерно в одно время.

Напомним, что в апреле акции Netflix упали на 37%, а компания потеряла около $50 млрд капитализации. Это произошло после того, как сервис потерял подписчиков по итогам квартала впервые за 10 лет.

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