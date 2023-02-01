Несвоевременная оплата за газ: утвердили порядок подтверждения обстоятельств для неначисления штрафа — Finance.ua

Несвоевременная оплата за газ: утвердили порядок подтверждения обстоятельств для неначисления штрафа Сегодня 11:32 — Личные финансы

Несвоевременная оплата за газ: утвердили порядок подтверждения обстоятельств для неначисления штрафа

Кабинет Министров утвердил порядок подтверждения обстоятельств, ставших основанием для неначисления штрафа за несвоевременное проведение расчетов за газ.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 31 января, говорится на Правительственном портале.

«Принятое постановление позволит снизить дополнительную финансовую нагрузку на производителя тепловой энергии — ОСМД, ЖСК или других уполномоченных лиц. Это в свою очередь обеспечит стабильное функционирование систем автономного теплоснабжения многоквартирных домов. Поэтому жители громад смогут и дальше получать качественные коммунальные услуги», — отметила заместитель министра развития громад и территорий Украины Наталья Хоцяновская.

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Согласно проекту акта, определен перечень документов и информации, необходимых для подтверждения обстоятельств, предоставляющих право кредитору (поставщику природного газа) не начислять неустойку (штраф, пеню) объединением совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительным кооперативам, другим уполномоченным лицам за несвоевременное проведение расчетов за потребленный природный газ

Какую информацию нужно предоставить, чтобы не получить штраф

В поставляющую организацию нужно предоставить информацию (по выбору) об определении соответствующей территории как временно оккупированной или о размещении дома на территории громады в районе проведения военных действий.

Кроме того, можно предоставить копию акта комиссионного обследования и/или отчета по техническому обследованию здания, по результатам которого степень повреждения составляет не менее 30 процентов общей жилой площади такого дома и соответствующую справку от ОМС или военной администрации (в случае ее образования).

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