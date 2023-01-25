Абонплата за газ: какими будут тарифы за доставку газа в разных регионах — Finance.ua
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Абонплата за газ: какими будут тарифы за доставку газа в разных регионах

Энергетика
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В первый день 2023 года украинские облгазы сделали перерасчет объемов потребленного газа. Это значит, что в ежемесячном платеже за распределение газа на 2023 год будут считать количество потребленных кубов газа с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года.
По данным на сайте «Минфина», тарифы на распределение газа в 2023 году будут следующими:
  • «Винницагаз» — 2,11 грн за кубический метр в месяц
  • «Волыньгаз» — 1,88 грн
  • «Гадячгаз» — 2,39 грн
  • «Днепрогаз» — 1,08 грн
  • «Днепропетровскгаз» — 1,51 грн
  • «Донецкоблгаз» — 1,42 грн
  • «Житомиргаз» — 2,04 грн.
  • «Закарпатгаз» — 2,39 грн.
  • «Запорожгаз» — 1,10 грн.
  • «Ивано-Франковскгаз» — 2,23 грн.
  • «Киевгаз» — 0,38 грн.
  • «Киевоблгаз» — 1,79 грн.
  • "Кировоградгаз«/ООО «Газораспределительные сети Украины» — 1,79 грн.
  • «Коростышевгаз» — 2,18 грн.
  • «Кременчуггаз» — 0,55 грн.
  • «Криворожгаз» — 0,64 грн.
  • «Лубныгаз» — 2,39 грн.
  • «Луганскгаз» — 1,88 грн.
  • «Львовгаз» — 2,03 грн.
  • «Мариупольгаз» — 1,74 грн.
  • «Мелитопольгаз» — 2,21 грн.
  • «Николаевгаз» — 2,39 грн.
  • «Одессагаз» — 1,31 грн.
  • «Полтавагаз» — 2,11 грн.
  • «Ровногаз» — 1,85 грн.
  • «Сумыгаз» — 1,61 грн.
  • «Тернопольгаз» — 2,10 грн.
  • «Тернопольгоргаз» — 0,96 грн.
  • «Тисменицагаз» — 2,39 грн.
  • «Уманьгаз» — 2,34 грн.
  • «Харьковгаз» — 2,39 грн.
  • «Харьковгоргаз» — 0,52 грн.
  • «Херсонгаз» — 1,94 грн.
  • «Хмельницкгаз» — 1,85 грн.
  • «Черкассыгаз» — 0,68 грн.
  • «Черновцыгаз» — 2,39 грн.
  • «Черниговгаз» — 2,11 грн.
  • «Шепетовкагаз» — 1,28 грн.
  • ГП «Новораздельное ДГХП «Сера» — 1,45 грн.
  • ООО «Газовик» — 2,15 грн.
  • ООО «Газснабсервис» — 2,95 грн.
  • ГП «Кременецкое УРПГ» — 1,63 грн.
  • ООО «Спектргаз» — 2,82 грн.
Отметим, что те потребители, которые с 1 октября 2021 по 30 сентября 2022 нечасто пользовались газом по сравнению с предыдущим газовым годом, теперь в 2023 году будут платить за распределение меньше. А тем, кто увеличил потребление, наоборот — придется платить дороже.
Не оплачивать квитанции за доставку газа квитанции могут только те потребители, которым вообще перекрыли газовую трубу. Однако эти работы должны быть подтверждены соответствующим актом.
По материалам:
Мінфін.com.ua
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