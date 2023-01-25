Абонплата за газ: какими будут тарифы за доставку газа в разных регионах — Finance.ua

Абонплата за газ: какими будут тарифы за доставку газа в разных регионах
В первый день 2023 года украинские облгазы сделали перерасчет объемов потребленного газа. Это значит, что в ежемесячном платеже за распределение газа на 2023 год будут считать количество потребленных кубов газа с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года.
По данным на сайте «Минфина», тарифы на распределение газа в 2023 году будут следующими:
- «Винницагаз» — 2,11 грн за кубический метр в месяц
- «Волыньгаз» — 1,88 грн
- «Гадячгаз» — 2,39 грн
- «Днепрогаз» — 1,08 грн
- «Днепропетровскгаз» — 1,51 грн
- «Донецкоблгаз» — 1,42 грн
- «Житомиргаз» — 2,04 грн.
- «Закарпатгаз» — 2,39 грн.
- «Запорожгаз» — 1,10 грн.
- «Ивано-Франковскгаз» — 2,23 грн.
- «Киевгаз» — 0,38 грн.
- «Киевоблгаз» — 1,79 грн.
- "Кировоградгаз«/ООО «Газораспределительные сети Украины» — 1,79 грн.
- «Коростышевгаз» — 2,18 грн.
- «Кременчуггаз» — 0,55 грн.
- «Криворожгаз» — 0,64 грн.
- «Лубныгаз» — 2,39 грн.
- «Луганскгаз» — 1,88 грн.
- «Львовгаз» — 2,03 грн.
- «Мариупольгаз» — 1,74 грн.
- «Мелитопольгаз» — 2,21 грн.
- «Николаевгаз» — 2,39 грн.
- «Одессагаз» — 1,31 грн.
- «Полтавагаз» — 2,11 грн.
- «Ровногаз» — 1,85 грн.
- «Сумыгаз» — 1,61 грн.
- «Тернопольгаз» — 2,10 грн.
- «Тернопольгоргаз» — 0,96 грн.
- «Тисменицагаз» — 2,39 грн.
- «Уманьгаз» — 2,34 грн.
- «Харьковгаз» — 2,39 грн.
- «Харьковгоргаз» — 0,52 грн.
- «Херсонгаз» — 1,94 грн.
- «Хмельницкгаз» — 1,85 грн.
- «Черкассыгаз» — 0,68 грн.
- «Черновцыгаз» — 2,39 грн.
- «Черниговгаз» — 2,11 грн.
- «Шепетовкагаз» — 1,28 грн.
- ГП «Новораздельное ДГХП «Сера» — 1,45 грн.
- ООО «Газовик» — 2,15 грн.
- ООО «Газснабсервис» — 2,95 грн.
- ГП «Кременецкое УРПГ» — 1,63 грн.
- ООО «Спектргаз» — 2,82 грн.
Отметим, что те потребители, которые с 1 октября 2021 по 30 сентября 2022 нечасто пользовались газом по сравнению с предыдущим газовым годом, теперь в 2023 году будут платить за распределение меньше. А тем, кто увеличил потребление, наоборот — придется платить дороже.
Не оплачивать квитанции за доставку газа квитанции могут только те потребители, которым вообще перекрыли газовую трубу. Однако эти работы должны быть подтверждены соответствующим актом.
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