Нестандартная модификация: как выглядит самый дорогой Lexus LX 2022 (видео) — Finance.ua

Нестандартная модификация: как выглядит самый дорогой Lexus LX 2022 (видео) 02.07.2022, 02:13 — Технологии&Авто

Нестандартная модификация: как выглядит самый дорогой Lexus LX 2022 (видео)

У Lexus LX 2022 появилась новая нестандартная модификация. Роскошного собрата Toyota Land Cruiser 300 доработали в канадском ателье Inkas, специализирующейся на бронированных авто. Подробности модели раскрыли на сайте компании.

С виду бронированный Lexus LX ничем не отличается от стандартной модели. Автомобиль защищен по стандарту BR6, то есть он выдерживает обстрел из автоматического оружия калибра 7,62 мм или подрыв сразу двух гранат.

Салон Lexus LX поместили в бронированную капсулу, дополнительную защиту получили моторный отсек и топливный бак. Естественно, внедорожник получил пуленепробиваемые стекла и шины, позволяющие двигаться при проколе.

Броня не повлияла на уровень комфорта авто. Салон отделан двухцветной кожей, сохранены все электроприводы, мультимедиа и раздельный климат-контроль. Среди опций есть громкоговоритель, системы ночного видения и автоматического пожаротушения.

Для тюнинга взяли бензиновый Lexus LX 600 с 3,5-литровым 415-сильным V6 твин-турбо и 10-ступенчатой автоматической КПП. Двигатель не дорабатывали, а вот подвеску усилили. Кроме того, установлены улучшенные тормоза.

Lexus LX от Inkas станет самой дорогой версией модели. Точная стоимость авто не называется, но известно, что она превышает 150 тысяч долларов.

Фокус По материалам:

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