Несмотря на войну в Израиле: золото упало в своей цене — Finance.ua

Несмотря на войну в Израиле: золото упало в своей цене Сегодня 12:25 — Банковские металлы

Несмотря на войну в Израиле: золото упало в своей цене

Золото сдвинулось в цене с отметки более чем в 2 тысячи долларов за унцию и подешевело на 1,1%. Так случилось, потому что наземное вторжение Израиля в Газу оказалось менее масштабным, чем ожидали некоторые инвесторы, пишет Bloomberg

Начиная с 7 октября драгметалл подорожал на 9% на фоне роста спроса на активы-убежища.

Однако вскоре возможно очередное подорожание золота, если военный конфликт все же приведет к эскалации на Ближнем Востоке. Инвесторы ожидают, что война распространится на регион, важный со стороны поставок энергоносителей.

В настоящее время конфликт успел изменить размер процентной ставки в США и доходности казначейских облигаций, являющихся основными драйверами цен на золото.

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Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский рассказал, что Украина оказала широкую поддержку его стране с начала войны. В частности, после нападения ХАМАС он получал сообщения поддержки от чиновников и обычных граждан.

«Мы сотрудничаем с разными членами Верховной Рады, украинского парламента, пытаясь продвинуть декларацию, которая признает ХАМАС террористической организацией», — сказал посол.

Он предположил, что Украина скоро официально назовет ХАМАС и Хезболлу террористическими организациями. Такое решение могут поддержать многие наши депутаты. Также он подчеркнул, что в нашей стране не было демонстраций в поддержку палестинцев или ХАМАС в отличие от большинства стран Европы.

Телеканал 24 По материалам:

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