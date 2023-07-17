Несмотря на сокращение китайского рынка смартфонов, Apple продолжает наращивать обороты — Finance.ua
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Несмотря на сокращение китайского рынка смартфонов, Apple продолжает наращивать обороты

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В то время как рынки смартфонов по всему миру слабеют, в Китае в 2023 году только два производителя добились роста, и Apple — один из них.
Мировой рынок смартфонов продолжает сокращаться даже в 2023 году, но Apple удалось сохранить относительно положительную динамику. Похоже, что этому способствуют люди, переходящие с Android на устройства купертиновцев.
По данным Counterpoint Research, Китай тоже не остался в стороне от этого давления. В своем последнем «Тематическом отчете за период продаж» аналитики отмечают, что объем продаж смартфонов в Китае снизился на 8% по сравнению с прошлым годом.
Что касается роста, то пока он наблюдается только у двух компаний: Apple и Huawei. По данным Counterpoint, Apple продолжает преуспевать на рынке премиум-сегмента, и до сих пор ей удавалось избегать серьезных препятствий и конкуренции.
Согласно полученным данным, Apple продемонстрировала 8-процентный рост по сравнению с прошлым годом, тогда как Huawei продемонстрировала огромный скачок до 52% за тот же год.
В 2022 году Apple занимала всего 15,2% китайского рынка смартфонов, но по последним данным ее доля выросла до 17,9%. Несмотря на то, что Huawei изменила ситуацию с 6,5% в 2022 году до 10,8% в 2023 году, она по-прежнему остается самым маленьким производителем, представленным в отчете.
Интересно, что в июне на рынке смартфонов произошел небольшой скачок — на 30% по сравнению с предыдущими 18 днями, которые отслеживала компания Counterpoint. По мнению аналитиков, это связано с понижением цен многими производителями, особенно Xiaomi.
Несмотря на напряженную ситуацию на рынке смартфонов по всему миру, компания Apple, похоже, не беспокоится. Более того, если слухи о выходе iPhone 15 Pro Max в этом году оправдаются, он может оказаться даже дороже, чем iPhone 14 Pro Max.
Информация была получена на основе данных, собранных в период с 1 по 18 июня 2023 года.
По материалам:
itechua
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