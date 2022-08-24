Несколько стран ЕС могут самостоятельно ввести визовый бан для россиян — Finance.ua

Несколько стран ЕС могут самостоятельно ввести визовый бан для россиян Сегодня 07:18

Если Европейский союз не договорится о введении визового бана для россиян, то страны Балтии, Польша и Финляндия могут самостоятельно принять соответствующее решение.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис со ссылкой на литовский Delfi

«В первую очередь, мы будем стремиться к европейскому решению потому, что оно самое устойчивое, верное с правовой точки зрения... Если такого не будет, мы не исключаем возможность поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу и потенциально Финляндию», — заявил он.

Как известно, в Европейском Союзе все еще нет единого мнения о введении ограничений на выдачу туристических виз гражданам рф.

При этом запрет был поддержан в Эстонии, Латвии, Польше, Финляндии и Чехии. В то время как канцлер Германии не одобрил подобные ограничения. Он объяснил такое решение нежеланием усложнять россиянам возможности убегать от диктатуры Кремля.

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