Нерезидент как вкладчик банка: как открыть счет — Finance.ua

Нерезидент как вкладчик банка: как открыть счет Сегодня 10:16 — Кредит&Депозит

Нерезидент как вкладчик банка: как открыть счет, freepik.com

Открыть вкладной (депозитный) или текущий (карточный) счет в Украине имеют право не только физические лица-резиденты, но и нерезиденты.

Об этом сообщает ФГВФЛ.

Согласно Закону Украины «О валюте и валютных ценностях»:

физические лица-резиденты — это граждане Украины, иностранные граждане, лица без гражданства, имеющие постоянное место жительства на территории Украины, в том числе временно находящиеся за пределами Украины, а также ФЛП, зарегистрированные согласно законодательству Украины;

физические лица-нерезиденты — это иностранные граждане, граждане Украины, лица без гражданства, имеющие постоянное место жительства за пределами Украины, в том числе временно пребывающие на территории Украины.

Вопрос об открытии счетов в банках Украины нерезидентами урегулирован Инструкцией о порядке открытия и закрытия счетов пользователям поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов.

Банки имеют право открывать нерезидентам текущие и депозитные счета в гривнах и иностранной валюте на условиях, предусмотренных заключенными договорами, с учетом ограничений, определенных законодательством Украины.

Вкладчики-нерезиденты имеют все права, предоставленные резидентам по получению банковских услуг. Физлицо-резидент, выезжающее на постоянное место жительства за границу и приобретающее статус нерезидента, закрывает текущие счета, ранее открытые ему как резиденту, и открывает счета как нерезидент.

В случае наличия остатка средств на счете резидента они перечисляются на новый счет, открытый как нерезиденту. И наоборот, когда нерезидент получает статус резидента, он закрывает свои счета, открытые ранее как нерезиденту, и открывает новые счета как резидент с перечислением остатка средств.

Независимо от того, является ли вкладчик резидентом или нерезидентом, в случае банкротства банка ему за счет Фонда гарантирования вкладов возмещаются средства по вкладу. Получить возмещение можно непосредственно в отделениях банков-агентов Фонда или через онлайн-сервисы четырех банков-агентов.

Если вкладчик, проживающий за границей, не может получить лично возмещение по вкладу, выплата может быть произведена его уполномоченному представителю в Украине. Для этого доверенное лицо должно предоставить банку-агенту паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).

В связи с военной агрессией российской федерации, на основании постановления Кабинета Министров Украины от 03 марта 2022 г. № 187 «Об обеспечении защиты национальных интересов по будущим искам государства Украина в связи с военной агрессией российской федерации».

Фонд гарантирования не возмещает средства гражданам российской федерации и республики Беларусь, кроме проживающих на территории Украины на законных основаниях.

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