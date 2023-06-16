«Непригодность» к военной службе за 16 500 долларов США – на Хмельнитчине разоблачен руководитель общественной организации — Finance.ua

«Непригодность» к военной службе за 16 500 долларов США – на Хмельнитчине разоблачен руководитель общественной организации Сегодня 10:45 — Криминал

«Непригодность» к военной службе за 16 500 долларов США – на Хмельнитчине разоблачен руководитель общественной организации

При процессуальном руководстве Хмельницкой областной прокуратуры разоблачен руководитель общественной организации, зарегистрированной в областном центре, в злоупотреблении влиянием, пишет ua-independent.

По данным следствия, мужчина требовал от подлежащего мобилизации лица неправомерную выгоду в размере 16 500 долларов США.

За это «вознаграждение» он должен оказать влияние на врачей военно-врачебной комиссии и Хмельницкой областной МСЭК для получения фиктивных справок об установлении группы инвалидности. На их основании военнообязанный снимался с воинского учета.

Правоохранители задержали руководителя общественной организации при передаче части неправомерной выгоды — 8500 долларов США.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сочлененное с вымогательством, и избрание меры пресечения (ч. 3 ст. 369−2 УК Украины).

Устанавливаются все обстоятельства преступления и лица, причастные к противоправной деятельности.

Досудебное расследование в уголовном производстве ведут следователи Г У Нацполиции в Хмельницкой области, оперативное сопровождение — областные Управления стратегических расследований ДСР НПУ и Управления СБУ.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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