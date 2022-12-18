Непогода повредила имущество: как получить компенсацию — Finance.ua
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Непогода повредила имущество: как получить компенсацию

Личные финансы
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Сильный ветер, налипание мокрого снега и обледенения бушуют сейчас по всем областям Украины. В такой период имущество украинцев может быть повреждено в результате непогоды. Как поступать в таких случаях, читайте в тексте.
В зимний период непогода может повлечь за собой ситуацию, когда личное имущество может быть повреждено. Как то падение дерева на припаркованные автомобили из-за чрезмерного снегопада или оледенения.

Алгоритм действий в случае повреждения имущества из-за непогоды

В случае, когда произошла похожая ситуация, можно обратиться за компенсацией. Для этого нужно прежде всего:
  • Зафиксировать повреждения: сфотографировать автомобиль, или другое пострадавшее имущество с разных ракурсов;
  • Вызвать полицию, чтобы подтвердить время и место повреждения имущества, составить протокол;
  • Обязательно позаботитесь о свидетелях, которые смогут подтвердить последствия;
  • Можно для большего количества доказательств найти видеозаписи с камер наблюдения, находящихся вблизи инцидента;
  • Также нужно установить, кто является балансодержателем территории, где произошла ситуация;
  • После этого начнется процесс судов и экспертиз.
Важно знать, что весь процесс будет длительным и не всегда будет оканчиваться выплатой компенсации. Суд будет устанавливать, какая именно организация (ЖЭК, ОСМД, банк, магазин и т.п.) будет отвечать за причиненные повреждения. К примеру, если дерево повредило автомобиль, то экспертиза должна выявить, было ли оно аварийным.
Кроме того, падение дерева на автомобиль может быть не только из-за непогоды, но и банально служебной халатностью.
Кстати, чтобы водителям лишний раз не тратить деньги и нервы, можно оформить карту технической помощи от Finance.ua — ваш круглосуточный Assistance в пути.

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По материалам:
Телеканал 24
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