Непогода и боевые действия оставили без света 633 населенных пункта — Минэнерго — Finance.ua
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Непогода и боевые действия оставили без света 633 населенных пункта — Минэнерго

Казна и Политика
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По состоянию на утро 30 ноября из-за непогоды и боевых действий без света 633 населенных пункта, плановые отключения не применяются.
Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.
«На утро из-за непогоды обесточен 191 населенный пункт, больше всего — в Одесской и Сумской областях. Энергетики работают в усиленном режиме. Еще 442 населенных пункта без света из-за боевых действий и технологических нарушений», — говорится в сообщении.
В министерстве добавляют, что применение плановых отключений бытовых потребителей не предвидется.
В Одесской области из-за сложных погодных условий остаются обесточенными 109 населенных пунктов — почти 25,6 тысячи абонентов. Бригады энергетиков работают в аварийном режиме.
Также в Сумской области из-за неблагоприятных погодных условий отключены 49 населенных пунктов (6,7 тысячи потребителей). Планируется запитать абонентов в течение дня. В результате боевых действий и технических проблем остаются обесточенными 107 населенных пунктов — около 12 тысяч точек учета.
Добавляется, что в целом ситуация в украинской энергосистеме стабильная и контролируемая.
По материалам:
Економічна Правда
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