Непогода и боевые действия оставили без света 633 населенных пункта — Минэнерго Сегодня 20:20 — Казна и Политика

По состоянию на утро 30 ноября из-за непогоды и боевых действий без света 633 населенных пункта, плановые отключения не применяются.

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.

«На утро из-за непогоды обесточен 191 населенный пункт, больше всего — в Одесской и Сумской областях. Энергетики работают в усиленном режиме. Еще 442 населенных пункта без света из-за боевых действий и технологических нарушений», — говорится в сообщении.

В министерстве добавляют, что применение плановых отключений бытовых потребителей не предвидется.

В Одесской области из-за сложных погодных условий остаются обесточенными 109 населенных пунктов — почти 25,6 тысячи абонентов. Бригады энергетиков работают в аварийном режиме.

Также в Сумской области из-за неблагоприятных погодных условий отключены 49 населенных пунктов (6,7 тысячи потребителей). Планируется запитать абонентов в течение дня. В результате боевых действий и технических проблем остаются обесточенными 107 населенных пунктов — около 12 тысяч точек учета.

Добавляется, что в целом ситуация в украинской энергосистеме стабильная и контролируемая.

Економічна Правда По материалам:

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