Необходимо обеспечить производство новых и модернизацию старых вагонов для «Укрзализныци» — Шмыгаль — Finance.ua
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Необходимо обеспечить производство новых и модернизацию старых вагонов для «Укрзализныци» — Шмыгаль

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Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил обновление пассажирского состава «Укрзализныци» с вице-премьер-министром Александром Кубраковым и руководством компании.
«Роль „УЗ“ в обеспечении победы — сверхважная. Железнодорожники поставляют продукты, оборудование, технику, эвакуируют украинцев из опасных районов и вывозят раненных бойцов. В этом контексте есть проблема — устаревший вагонный парк. Необходимо обеспечить производство новых и модернизацию старых вагонов», — написал Шмыгаль в телеграм-канале.
По его словам, в планах компании — изготовление 100 пассажирских вагонов и 5 дизель-поездов.
«Со стороны правительства будем максимально содействовать этой задаче. Совместная и слаженная работа — залог нашей победы», — подытожил он.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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