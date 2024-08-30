Немецкий стартап разработал батарею, которая может непрерывно работать 48 лет (фото) — Finance.ua

Немецкий стартап разработал батарею, которая может непрерывно работать 48 лет (фото) Сегодня 22:43 — Технологии&Авто

Немецкий стартап разработал батарею, которая может непрерывно работать 48 лет (фото)

Немецкая компания Energiekonzepte Deutschland (EKD) представила новую домашнюю аккумуляторную систему Ampere. StoragePro (ASP), которая устанавливает новые стандарты хранения энергии.

Система способна выдерживать до 12 000 циклов зарядки, что позволяет ей работать до 48 лет — это вдвое дольше среднего показателя в отрасли.

Такую долговечность обеспечивает интегрированная система безопасности, которая непрерывно контролирует энергетическую сеть и заранее отключает систему при обнаружении отклонений.

Об этом пишет Interesting Engineering

ASP отличается не только долговечностью, но и высокой производительностью. Она способна заряжаться и разряжаться в четыре раза быстрее традиционных систем с пиковой мощностью разрядки 20 кВт.

Система также снабжена трехфазным инвертором мощностью 12 кВт и интеллектуальной технологией управления затенением, что повышает эффективность хранения энергии на 20%.

Ampere. StoragePro доступна в шести версиях с емкостью от 6,6 кВтч до 23,1 кВтч, что делает ее универсальным решением для любых домохозяйств. Она позволяет эффективно хранить солнечную энергию даже в пасмурные дни и использовать ее ночью.

Эта система может стать важным элементом для обеспечения энергоэффективности и автономности зданий, особенно в условиях растущей популярности возобновляемых источников энергии.

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