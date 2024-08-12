Немецкий стартап представил электротрактор — Finance.ua

Немецкий стартап представил электротрактор Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

Немецкий стартап представил электротрактор

Немецкий стартап Tadus представил свой электрический трактор в австрийском университете HTL. Трактор был продемонстрирован вместе с кормозаготовительными машинами компании Pöttinger.

Об этом сообщает Agrartechnik.ch.

В основе прототипа Tadus лежит модель Systra Doppstadt, техника была переоборудована, перекомпонована и получила электрический привод. В трансмиссии Tadus оси двигаются индивидуально двумя электродвигателями. Каждый из них отвечает за работу переднего и заднего вала отбора мощности и гидравлической системы.

На текущем этапе разработки инженеры сохранили существующий дизель-электрический двигатель, являющийся теперь дизельным генератором. Это позволяет разработчикам концептуализировать и апробировать комбинации с более чем одним источником энергии. Кроме того, возможны разные комбинации, например аккумулятор с топливным элементом.

Серийный трактор Tadus в базовой комплектации будет оборудован исключительно аккумуляторно-электрическим приводом. По данным компании, мощность двигателя в непрерывном режиме составит 136 л.с., емкость аккумулятора — 180 кВтч, время работы — от 5 до 8 часов.

Техника также может быть оснащена литиево-ионным аккумулятором емкостью 130 кВтч, который способен помогать электротрактору непрерывно работать в течение 3−5 часов (более простая версия техники). Максимальная скорость движения трактора вперед и назад достигает 40 км/ч. Масса трактора составляет 5 тонн.

Помимо полностью электрического трактора, Tadus работает над трактором на водородных и гибридных топливных элементах.

Серийное производство и выход на рынок гибридного электрического трактора запланировано на 2025 год.

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