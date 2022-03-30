Немецкий производитель шоколада Ritter Sport решил дальше работать в рф — Finance.ua

Немецкий производитель шоколада Ritter Sport решил дальше работать в рф

Сегодня 11:44 — Фондовый рынок

Немецкий производитель шоколада Ritter Sport решил дальше работать в рф

Несмотря на введенные против россии широкие международные санкции в ответ на вторжение в Украину и выход многих иностранных компаний с российского рынка, немецкая компания-производитель шоколада Ritter Sport предпочитает продолжать работать в рф.

В самой компании в ответ на запрос журналистов заверили, что решение остаться на российском рынке далось ей «нелегко».

Прекращение поставок на российский рынок могло бы привести к существенному сокращению объемов производства, что повлекло бы «серьезные последствия» для компании, цитирует представителя предприятия деловое издание Handelsblatt.

Еще одним фактором, который, по словам представителя немецкой компании, сдерживает Ritter Sport уйти из россии, стали интересы фермеров, специализирующихся на выращивании какао-бобов, которые в конце концов тоже могут пострадать от этого.

Между тем, на российский рынок приходится около семи процентов объема бизнеса Ritter Sport.

Впрочем, в самой немецкой компании заверили, что понимают невозможность ведения бизнеса в россии в прежних масштабах, так что в начале марта Ritter Sport решил «больше не инвестировать в российский рынок и прекратить рекламу на нем».

История фирмы Ritter Sport насчитывает уже около 110 лет. Главным отличием шоколада Ritter Sport является его особая форма — квадратные толстенькие плитки.

Кроме того, компания известна тем, что она инвестирует в экологические проекты и проекты устойчивого развития.

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