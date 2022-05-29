Немецкий производитель косметики поставил крест на российском рынке — Finance.ua

Немецкий производитель косметики поставил крест на российском рынке

Сегодня 06:28 — Энергетика

После 28 лет работы на российском рынке крупнейший немецкий производитель профессиональной косметики Wella Company заявил о том, что уходит с российского рынка.

Решение было принято на фоне полномасштабного военного вторжения россии на территорию независимой Украины.

Об этом сообщает российское издание Об этом сообщает российское издание КоммерсантЪ

Как пишет издание, решение Wella критично для индустрии — это был первый зарубежный производитель профессиональной косметики, с которого началась работа отрасли.

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