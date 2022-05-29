Немецкий производитель косметики поставил крест на российском рынке — Finance.ua

Немецкий производитель косметики поставил крест на российском рынке
Сегодня 06:28 — Энергетика
После 28 лет работы на российском рынке крупнейший немецкий производитель профессиональной косметики Wella Company заявил о том, что уходит с российского рынка.
Решение было принято на фоне полномасштабного военного вторжения россии на территорию независимой Украины.
Об этом сообщает российское издание КоммерсантЪ.
Как пишет издание, решение Wella критично для индустрии — это был первый зарубежный производитель профессиональной косметики, с которого началась работа отрасли.
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