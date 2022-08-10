Немецкий криптовалютный стартап с 500 тыс. пользователей объявил о своем крахе — Finance.ua

Немецкий криптовалютный стартап с 500 тыс. пользователей объявил о своем крахе Сегодня 19:32 — Финтех и Карты

Криптовалютный стартап из Германии, Nuri, опубликовал заявление о собственном банкротстве — все из-за нестабильной ситуации на рынке и банкротства других крипто-компаний.

Согласно сообщению на официальной странице Nuri в Твиттере, в компании надеются, что «временные трудности» не будут оказывать негативного влияния на работу стартапа в будущем и «дадут толчок для более быстрого развития». Представители Nuri подчеркнули, что банкротство не повлияет на предоставление услуг и проведение транзакций — особенно на вывод клиентских средств, пообещали, что все будет работать в обычном режиме.

Следует заметить, что некоторые клиенты сообщили о трудностях с выводом собственных активов через мобильное приложение Nuri. Впрочем, в компании утверждают, что проблемы с проведением разного рода транзакций -это результат большого трафика, а средства пользователей находятся в безопасности.

В последнее время многие криптовалютные проекты объявили о собственном банкротстве, а торговые площадки ежедневно замораживают возможность выведения клиентских средств. В связи с этим СЕО Binance Чанпен Чжао посоветовал пользователям быть внимательными и осмотрительными и не пользоваться услугами подозрительных платформ или находящихся на грани банкротства.

Такую позицию Чжао озвучил после того, как на прошлой неделе индийская криптобиржа WazirX была обвинена в нарушении Закона об управлении валютным обменом (инсайдеры считают, что Binance приобрела WazirX еще в 2019 году).

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.