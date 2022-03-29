Немецкий бизнес ожидает обвала экспорта из-за войны в Украине — Finance.ua

Немецкий бизнес ожидает обвала экспорта из-за войны в Украине

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Немецкий бизнес ожидает обвала экспорта из-за войны в Украине

Настроения немецких экспортеров резко ухудшились из-за войны россии в Украине. Барометр ожиданий среди экспортеров обвалился до минус 2,3 пункта после того, как в феврале он повысился на 17 пунктов.

Об этом сообщил мюнхенский институт экономических исследований ifo в понедельник, 28 марта, по результатам ежемесячного опроса предприятий.

Самый сильный обвал был зафиксирован только в начале кризиса, вызванного пандемией коронавируса в апреле 2020 года. Тогда барометр опустился на 31,2 пункта.

«Особенно заметно усиление пессимизма среди компаний, имеющих экономические связи с россией. Рост экспорта заметно замедлится. Рост (объемов. — Ред.) экспорта заметно замедлится», — констатировал глава ifo Клеменс Фюст, цитирует Reuters.

Экспортные ожидания ухудшаются во всех отраслях немецкой промышленности.

Автопроизводители готовятся к резкому снижению экспорта автомобилей и комплектующих. В химической промышленности ФРГ неопределенные настроения — здесь часть предпринимателей настроены оптимистично, а часть — пессимистично.

Между тем в электротехнической отрасли по-прежнему ожидают роста экспорта, но не столь сильного, как в последнее время.

Барометр ожиданий среди экспортеров строится на ответах около 2300 немецких предпринимателей, которые ifo собирает и анализирует ежемесячно и в которых бизнес делится своими ожиданиями на следующие три месяца.

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