Немецкий бизнес ожидает обвала экспорта из-за войны в Украине — Finance.ua

Немецкий бизнес ожидает обвала экспорта из-за войны в Украине
Настроения немецких экспортеров резко ухудшились из-за войны россии в Украине. Барометр ожиданий среди экспортеров обвалился до минус 2,3 пункта после того, как в феврале он повысился на 17 пунктов.
Об этом сообщил мюнхенский институт экономических исследований ifo в понедельник, 28 марта, по результатам ежемесячного опроса предприятий.
Самый сильный обвал был зафиксирован только в начале кризиса, вызванного пандемией коронавируса в апреле 2020 года. Тогда барометр опустился на 31,2 пункта.
«Особенно заметно усиление пессимизма среди компаний, имеющих экономические связи с россией. Рост экспорта заметно замедлится. Рост (объемов. — Ред.) экспорта заметно замедлится», — констатировал глава ifo Клеменс Фюст, цитирует Reuters.
Экспортные ожидания ухудшаются во всех отраслях немецкой промышленности.
Автопроизводители готовятся к резкому снижению экспорта автомобилей и комплектующих. В химической промышленности ФРГ неопределенные настроения — здесь часть предпринимателей настроены оптимистично, а часть — пессимистично.
Между тем в электротехнической отрасли по-прежнему ожидают роста экспорта, но не столь сильного, как в последнее время.
Барометр ожиданий среди экспортеров строится на ответах около 2300 немецких предпринимателей, которые ifo собирает и анализирует ежемесячно и в которых бизнес делится своими ожиданиями на следующие три месяца.