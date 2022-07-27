Немецкая компания Sono показала солнечно-электрический автомобиль Sion (фото) — Finance.ua

Немецкая компания Sono показала солнечно-электрический автомобиль Sion (фото) Сегодня 04:13 — Технологии&Авто

После создания 37 серийных прототипов проверки и запуска комплексной программы испытаний немецкий автомобильный стартап Sono Motors представил окончательный производственный дизайн для будущего солнечного электрического легкового автомобиля Sion.

Долгий путь производства Sion начался с гаражного проекта в Мюнхене. В 2016 году Лорин Хан и Йона Кристианс основали компанию Sono Motors GmbH. Первые рендеры солнечного электромобиля были выпущены в том же году в рамках краудфандинговой кампании Indiegogo, причем стоимость такого авто заявлялась всего в 12 — 16 тысяч евро. В следующем году машину можно было предзаказать.

В 2019 году появились первые изображения этого автомобиля, а для выставки CES 2021 уже был готов прототип Sion. Сейчас создаются тестовые мулы для проверок на дорогах. Окончательный дизайн солнечно-электрического транспортного средства Sion был представлен в Мюнхене.

Около 456 фотоэлектрических полуэлементов интегрированы в наружные поверхности авто: капот, крыша и дверь. Конструкторы ожидают, что это позволит увеличить запас хода батареи мощностью 54 кВт/ч на одной зарядке в 305 км в среднем на 112 км (69,5 миль) в неделю. Впрочем, в зависимости от погодных условий эта цифра может вырасти вдвое.

«Владельцам Sion в мегаполисах Германии придется заряжать свой Sion в четыре раза меньше, чем обычные электромобили того же класса с подобным размером аккумулятора», — говорится в пресс-релизе.

Хотя интерьеры прототипов, произведенных до сих пор, не выглядели особенно захламленными, окончательные серийные модели будут иметь более просторный и чистый салон. Природная система фильтрации воздуха на основе мха все еще занимает центральное место, но передние сиденья и задняя лавка новые, как и руль. Также покупателям предложат новые варианты цвета и отделки внутренних поверхностей.

Максимальная скорость обещана до 140 км, крутящий момент 270 Нм, а разгон до сотни — за 9 секунд.

Цена

В начале этого месяца Sono Motors привлекла около 19 тысяч бронирований, однако ориентировочная стоимость машины уже составляет 25 126 евро.

Серийное производство намечено на вторую половину 2023 года, компания обещает выпустить примерно до 257 000 автомобилей в течение семи лет.

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Телеканал новин 24 По материалам:

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