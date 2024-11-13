Немецкая и французская компании объявили о создании европейского поисковика — Finance.ua

Немецкая и французская компании объявили о создании европейского поисковика Вчера 03:47 — Технологии&Авто

Немецкая и французская компании объявили о создании европейского поисковика

Немецкая компания Ecosia и французская компания Qwant объявили, что создают инфраструктуру, которая обеспечит пользователям европейскую альтернативу поиску в сети. «Европейские поисковые перспективы» (European Search Perspectives) планируют запустить на французском и немецком языках в начале 2025 года.

Об этом сообщает Euronews.

Целью проекта, как заявляют в компании, является построение европейского цифрового суверенитета и использование данных платформы для новых технологий искусственного интеллекта.

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«Я думаю, что для европейского общества, особенно учитывая результаты выборов в США, текущее состояние технологий в этой сфере таково, что если бы Соединенные Штаты решили забрать американские технологии из Европы и больше не предоставлять нам доступ, то нам пришлось бы вернуться к телефонным книгам», — прокомментировал генеральный директор Ecosia Кристиан Кролл.

Для EUSP компании будут собирать результаты с разных поисковых систем и создавать собственный поисковый индекс с нуля. Прежде Ecosia и Qwant в своих проектах на платформу Microsoft Bing, в прошлом году Ecosia начала использовать микс результатов поиска Google и Bing.

Создание EUSP частично опирается на новые антимонопольные требования в ЕС, определенные законом «О цифровых рынках», обязывающим глобальных игроков, как компания Google, делиться с другими компаниями данными, которые могут быть полезны для обучения поисковых моделей.

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Ecosia и Qwant планируют, что новая поисковая система обеспечит прозрачный и безопасный пул данных для новых технологий искусственного интеллекта. Обе компании будут использовать эту инфраструктуру, и она будет доступна другим независимым поисковым системам и технологическим компаниям.

Как рассказал генеральный директор Qwant Оливье Абекассис, у платформы EUSP нет амбиции стать «европейским Google», однако планирует обеспечивать качественную альтернативу в сетевом поиске.

Мы точно не будем предоставлять такой большой набор инструментов, как Google. Но мы твердо верим, что со стороны поиска и особенно с возможностью искусственного интеллекта мы можем предоставить технологию, которая может быть довольно мощной", — сказал Оливье Абекассис.

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