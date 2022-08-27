Немцы построили бронированный и удлиненный «Гелендваген» (фото) — Finance.ua
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Немцы построили бронированный и удлиненный «Гелендваген» (фото)

Фондовый рынок
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В каталоге немецкого ателье Klassen появилась удлиненная версия Mercedes-AMG G 63. По заказу заряженный Гелендваген не только растянут на метр, но и защищен броней по классу VR8. Стоимость работ сообщают персонально заказчику, но и так ясно, что по отношению к базовой машине она может возрасти в разы.
Немцы построили бронированный и удлиненный «Гелендваген» (фото)
Кузов разрезали посередине и сделали вставку длиной 1016 мм. В результате колесная база растет до 3906 мм, а общая длина — до 5897 мм. Полный привод со всем функционалом сохраняется: машина получает удлиненный карданный вал.
Машину можно защитить по классу VR 8. Это один из самых высоких уровней для гражданских автомобилей. В комплект входят броня кузова, днища (включая бензобак), многослойное стекло, усиленные подвески и шины. Масса получившегося лимузина не указана.
Фотографий салона нет. Но и без них понятно, что внутреннюю отделку можно заказать по своему вкусу и оснастить машину всеми возможными опциями. Включая специфические для «броневика»: систему пожаротушения, громкую связь для общения с внешним миром.
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По материалам:
MMR
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