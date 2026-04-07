Немцам дешевле поехать в Польшу за горючим, чем заправляться дома 07.04.2026, 01:34 — Технологии&Авто

Чтобы предотвратить дефицит топлива в период повышенного спроса, местные власти принимают дополнительные меры

В приграничном городе Свиноуйсце зафиксирован резкий рост трафика на автозаправочных станциях из-за наплыва водителей из Германии.

Как пишет InPoland.net.pl со ссылкой на данные местных властей, большинство автомобилей имеют номерные знаки федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

Причиной такого явления, которое уже называют топливным туризмом, является существенная разница в ценах на топливо между Польшей и Германией.

Очереди и усложнение движения

Самая большая нагрузка наблюдается на заправках, расположенных вдоль улицы Новокарсиборской — ключевой транспортной артерии города. Здесь образуются длинные очереди, часто выходят за пределы заправок и блокируют движение транспорта. В связи с этим городской караул вынужден вручную регулировать движение и, при необходимости, перенаправлять автомобили на объездные маршруты во избежание транспортного коллапса.

Что делают власти для предотвращения дефицита

Чтобы предотвратить дефицит топлива в период повышенного спроса, местные власти предпринимают дополнительные меры. В частности, принято решение о транспортировке горючего цистернами даже в праздничные дни.

Городская администрация отмечает, что ситуация находится под контролем и дефицит топлива не ожидается. В то же время, власти призывают жителей и водителей учитывать возможные задержки и планировать заправки заранее.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.