Немцам дешевле поехать в Польшу за горючим, чем заправляться дома
В приграничном городе Свиноуйсце зафиксирован резкий рост трафика на автозаправочных станциях из-за наплыва водителей из Германии.
Как пишет InPoland.net.pl со ссылкой на данные местных властей, большинство автомобилей имеют номерные знаки федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.
Причиной такого явления, которое уже называют топливным туризмом, является существенная разница в ценах на топливо между Польшей и Германией.
Очереди и усложнение движения
Самая большая нагрузка наблюдается на заправках, расположенных вдоль улицы Новокарсиборской — ключевой транспортной артерии города. Здесь образуются длинные очереди, часто выходят за пределы заправок и блокируют движение транспорта. В связи с этим городской караул вынужден вручную регулировать движение и, при необходимости, перенаправлять автомобили на объездные маршруты во избежание транспортного коллапса.
Что делают власти для предотвращения дефицита
Чтобы предотвратить дефицит топлива в период повышенного спроса, местные власти предпринимают дополнительные меры. В частности, принято решение о транспортировке горючего цистернами даже в праздничные дни.
Городская администрация отмечает, что ситуация находится под контролем и дефицит топлива не ожидается. В то же время, власти призывают жителей и водителей учитывать возможные задержки и планировать заправки заранее.
