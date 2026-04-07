0 800 307 555
ру
Немцам дешевле поехать в Польшу за горючим, чем заправляться дома

Технологии&Авто
25
Чтобы предотвратить дефицит топлива в период повышенного спроса, местные власти принимают дополнительные меры
В приграничном городе Свиноуйсце зафиксирован резкий рост трафика на автозаправочных станциях из-за наплыва водителей из Германии.
Как пишет InPoland.net.pl со ссылкой на данные местных властей, большинство автомобилей имеют номерные знаки федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.
Причиной такого явления, которое уже называют топливным туризмом, является существенная разница в ценах на топливо между Польшей и Германией.

Очереди и усложнение движения

Самая большая нагрузка наблюдается на заправках, расположенных вдоль улицы Новокарсиборской — ключевой транспортной артерии города. Здесь образуются длинные очереди, часто выходят за пределы заправок и блокируют движение транспорта. В связи с этим городской караул вынужден вручную регулировать движение и, при необходимости, перенаправлять автомобили на объездные маршруты во избежание транспортного коллапса.

Что делают власти для предотвращения дефицита

Чтобы предотвратить дефицит топлива в период повышенного спроса, местные власти предпринимают дополнительные меры. В частности, принято решение о транспортировке горючего цистернами даже в праздничные дни.
Городская администрация отмечает, что ситуация находится под контролем и дефицит топлива не ожидается. В то же время, власти призывают жителей и водителей учитывать возможные задержки и планировать заправки заранее.
По материалам:
Finance.ua
ГорючееАЗСПольшаГермания
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems