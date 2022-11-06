Нелегальный обогрев: почему нельзя устанавливать буржуйки в квартирах — Finance.ua
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Нелегальный обогрев: почему нельзя устанавливать буржуйки в квартирах

Энергетика
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Нелегальный обогрев: почему нельзя устанавливать буржуйки в квартирах
Нелегальный обогрев: почему нельзя устанавливать буржуйки в квартирах
Каждый украинец обеспокоен проблемой отопления и электроснабжения. Зима приближается, а значит, скоро тепло в жилищах станет необходимым, как кислород. Правительство постоянно подчеркивает, что зима будет тяжелой, и предупреждает, что существует высокая вероятность проблем с отоплением.
Среди возможных вариантов утепления своего жилища некоторые украинцы серьезно задумываются об установке печки-буржуйки в квартире. Однако такой обогреватель не только опасен, но и незаконен.

Поможет ли печка-буржуйка отапливать квартиру зимой.

Такая печка может отапливать только одну небольшую комнату, ведь она дает очень мало тепла и наполнить им всю квартиру ей не по силам.

Безопасно ли устанавливать буржуйку в квартире

Однозначно нет. В многоквартирных домах вентиляция не рассчитана на такое большое количество угарного газа, которое будет производить печка. Даже если вы выведете трубу от печки в окно, останется очень высокая вероятность отравления.

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К тому же во многих домах термоизоляция пола проведена неправильно, поэтому вспыхнет ли ваш ламинат или линолеум от сверхвысокой температуры или от искры, вылетевшей из печки, — это лишь вопрос времени.

Наказание

Установка буржуйки в квартире — это нарушение требований пожарной безопасности и уголовное преступление (ст. 270 УКУ «Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности»), за которое предусмотрена административная или даже уголовная ответственность. Такое решение карается штрафом в размере 1000-4020 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами до двух лет, или ограничением свободы/ лишением свободы до 3 лет.
То же деяние, если оно повлекло за собой гибель людей, имущественный вред в особо крупном размере или другие тяжкие последствия, карается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.
По материалам:
visitukraine.today
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