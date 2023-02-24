Некоторым украинцам могут упростить погашение кредитов: что известно — Finance.ua
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Некоторым украинцам могут упростить погашение кредитов: что известно

Личные финансы
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Некоторым украинцам могут упростить погашение кредитов: что известно
Некоторым украинцам могут упростить погашение кредитов: что известно
В Украине предлагается ввести упрощенные условия погашения кредитов для переселенцев и граждан, проживающих на территориях, наиболее пострадавших от боевых действий.
Это предусмотрено разработанными Минреинтеграции законопроектами, которые правительство приняло на этой неделе.

Реструктуризация некоторых кредитов

Законопроекты предлагают на период военного положения и в течение 30 дней после него ввести обязательную реструктуризацию по таким потребительским кредитам.
Как отмечают в Минреинтеграции, некоторые кредиты подлежат реструктуризации. Речь идет о кредитах, которые, прежде всего, брали на такие цели:
  • лечение,
  • ремонт жилья,
  • приобретение бытовой техники,
  • отдых,
  • обучение и т.д.
Такие кредиты не предусматривают залог в виде недвижимого или движимого имущества. Но процентная ставка по ним часто сверхвысокая: 50-100% годовых.
Для заемщиков из числа граждан, проживающих или выехавших с территорий ведения боевых действий или ВОТ, обслуживание таких дорогостоящих потребительских кредитов стало большой проблемой. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения граждан в Минреинтеграции.
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Чтобы облегчить заемщикам кредитный груз, и были предложены указанные изменения.
Действие законопроектов распространяется на все потребительские кредиты, кроме:
  • тех, что уже были реструктуризированы или погашены,
  • взятых с целью приобретения жилья/автомобиля,
  • тех, кто имеет низкую годовую процентную ставку.
При этом будут действовать следующие требования к заемщикам. Они должны:
  • состоять на учете как внутренне перемещенные лица;
  • постоянно проживать или выехать с территории, на которой ведутся (велись) боевые действия, или ВОТ,
  • не иметь просроченной задолженности на 24 февраля 2022 года.
Эти граждане смогут воспользоваться механизмом реструктуризации, если:
  • государственная и социальная материальная помощь и/или пенсионное обеспечение; благотворительная помощь является единственным источником дохода потребителя и членов его семьи;
  • потребитель или член его семьи являются лицом с инвалидностью в результате войны и совокупный размер дохода потребителя и членов его семьи не превышает размера двух минимальных заработных плат.
Кроме того, предлагается установить, что на период военного положения и в течение 30 дней после него кредитору и коллекторской компании запрещается осуществлять меры по урегулированию просроченной задолженности по отношению к потребителям.
Также Кабмин поддержал изменения в Налоговый кодекс, которыми предусмотрено, что полученные в результате такой реструктуризации доходы не облагаются налогом.
Принятые на заседании правительства законопроекты в ближайшее время будут внесены в Верховную Раду.
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По материалам:
Finance.ua
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