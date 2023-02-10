Некоторых украинцев хотят лишить пенсий: в Кабмине разработали законопроект — Finance.ua

Некоторых украинцев хотят лишить пенсий: в Кабмине разработали законопроект Сегодня 09:31 — Личные финансы

Некоторых украинцев хотят лишить пенсий: в Кабмине разработали законопроект

В Украине предлагают лишать пенсии граждан, которые совершили преступления против национальной безопасности. В список уголовных статей попали, в частности, коллаборационизм и госизмена.

Соответствующий законопроект обнародован на сайте Минсоцполитики. Документ еще не зарегистрирован в парламенте, продолжается общественное обсуждение инициативы, которое продлится до 16 февраля.

Законопроект предлагает прекращать выплату пенсии (или не назначать ее в момент достижения соответствующего возраста) украинцам, которые должны отбывать наказание за ряд преступлений. Речь идет о 109-111 статьях УК:

действия, направленные на насильственное изменение власти;

посягательство на территориальную целостность;

государственная измена;

коллаборационизм.

Предполагается, что в основном выплаты будут прекращать, как только обвинительный приговор суда вступит в силу. Однако также положения закона собираются применять к подозреваемым в этих преступлениях, которые объявлены в розыск и/или скрываются от следствия, в т.ч. за границей или на оккупированных территориях Украины.

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После выхода на свободу преступникам будут возвращать пенсию. Тем, кто достигнет пенсионного возраста за время отбывания наказания, пенсия также будет назначена после истечения тюремного срока.

Кроме обычных пенсий «по возрасту» предложение касается и т.н. спецпенсий. Официально они называются «пожизненным денежным содержанием» и выплачиваются экс-судьям, прокурорам, некоторым военным и ученым и т.д.

После выхода из тюрьмы таким категориям не вернут их «особую» пенсию. Выплата может быть назначена только на общих условиях.

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Обозреватель По материалам:

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