Некоторых украинцев хотят лишить пенсий: в Кабмине разработали законопроект — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Некоторых украинцев хотят лишить пенсий: в Кабмине разработали законопроект

Личные финансы
1
Некоторых украинцев хотят лишить пенсий: в Кабмине разработали законопроект
Некоторых украинцев хотят лишить пенсий: в Кабмине разработали законопроект
В Украине предлагают лишать пенсии граждан, которые совершили преступления против национальной безопасности. В список уголовных статей попали, в частности, коллаборационизм и госизмена.
Соответствующий законопроект обнародован на сайте Минсоцполитики. Документ еще не зарегистрирован в парламенте, продолжается общественное обсуждение инициативы, которое продлится до 16 февраля.
Законопроект предлагает прекращать выплату пенсии (или не назначать ее в момент достижения соответствующего возраста) украинцам, которые должны отбывать наказание за ряд преступлений. Речь идет о 109-111 статьях УК:
  • действия, направленные на насильственное изменение власти;
  • посягательство на территориальную целостность;
  • государственная измена;
  • коллаборационизм.
Предполагается, что в основном выплаты будут прекращать, как только обвинительный приговор суда вступит в силу. Однако также положения закона собираются применять к подозреваемым в этих преступлениях, которые объявлены в розыск и/или скрываются от следствия, в т.ч. за границей или на оккупированных территориях Украины.
Читайте также
После выхода на свободу преступникам будут возвращать пенсию. Тем, кто достигнет пенсионного возраста за время отбывания наказания, пенсия также будет назначена после истечения тюремного срока.
Кроме обычных пенсий «по возрасту» предложение касается и т.н. спецпенсий. Официально они называются «пожизненным денежным содержанием» и выплачиваются экс-судьям, прокурорам, некоторым военным и ученым и т.д.
После выхода из тюрьмы таким категориям не вернут их «особую» пенсию. Выплата может быть назначена только на общих условиях.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 💸
По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.