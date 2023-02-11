Как не потерять часть пенсии — разъяснение ПФУ Сегодня 14:19 — Личные финансы

Украинцы жалуются на то, что если подавать заявление на назначение пенсии раньше, чем за месяц до достижения пенсионного возраста, то сумма выплат может оказаться меньше. Как оказалось, на это влияют даты подачи заявления на пенсию.

Напоминаем, что пенсия по возрасту назначается со следующего дня после наступления пенсионного возраста, если обращение состоялось не позднее 3 месяцев со дня наступления такого возраста.

Почему могут назначить меньшую пенсию

В ПФУ объяснили, что днем обращения за назначением пенсии считается день принятия органом вашего заявления. Если же заявление подавалось через портал Пенсионного фонда, то днем обращения является дата регистрации заявления на вебпортале.

К слову, пенсия по возрасту назначается в соответствии со средней заработной платой в Украине за три календарных года.

То есть если обращение на назначение пенсии было подано в декабре, а пенсия назначается с января, то для расчета размера пенсии учитывают среднюю заработную плату за 2019 — 2021 годы.

Если же заявление было подано в январе 2023 года, тогда будет учтена новая средняя заработная плата за 2020 — 2022 годы.

Дополнительные 500 гривен к пенсии: как получить

Прибавку к пенсии получат участники боевых действий, а именно 523,25 гривны.

К участникам боевых действий относятся:

военнослужащие (резервисты, военнообязанные) Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы и т.д., защищавшие независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины во время вооруженной агрессии россии на Донбассе;

добровольцы, участвовавшие в боевых действиях на Донбассе;

военнослужащие, проходившие службу в период событий 1917 — 1921 годов и Второй мировой войны, а также партизаны и подпольщики того времени;

участники боевых действий на территории других стран (речь идет о военнослужащих, которых во времена СССР отправляли в другие государства, где в это время шли боевые действия);

военнослужащие Вооруженных сил Украины, Службы безопасности, Службы внешней разведки, полицейские, принимавшие участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности;

военные, направляемые в Афганистан, когда там происходили боевые действия;

лица, участвовавшие в вооруженной борьбе за независимость Украины в XX веке (в составе Украинской повстанческой армии, Организации народной обороны Карпатская Сечь, Украинской военной организации, подразделений Организации украинских националистов) и были признаны борцами за независимость.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.