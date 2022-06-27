Некоторых украинцев могут заставить вернуть 6500 гривен из «єПідтримки»: кого это касается — Finance.ua
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Некоторых украинцев могут заставить вернуть 6500 гривен из «єПідтримки»: кого это касается

Казна и Политика
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Некоторых украинцев могут заставить вернуть 6500 гривен из «єПідтримки»: кого это касается
Некоторых украинцев могут заставить вернуть 6500 гривен из «єПідтримки»: кого это касается
В рамках программы «єПідтримка», которую правительство запустило после начала широкомасштабной российской агрессии для предоставления финансовой помощи украинцам, потерявшим доходы, некоторым категориям граждан выделялось по 6500 гривен.
На такую сумму могли рассчитывать ФЛП, уплатившие ЕСВ за 4 квартал 2021 года, наемные работники, за которых уплачено ЕСВ за 4 квартал, кроме работников организаций, получающих средства из Государственного бюджета Украины, а также физлица-предприниматели, не пребывавшие в состоянии прекращения, реорганизации или ликвидации.
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Однако, как сообщают «Вести», в ходе проведенной Минфином проверки выяснилось, что государственную помощь получили и бюджетники, что противоречит условиям программы. Поэтому Минэкономики попросили срочно вернуть неправомерно полученные средства. В случае невозврата министерство может обратиться в суд.
Однако адвокат Ростислав Кравец уверен, что если человек получил помощь, то, согласно действующему законодательству, с него вряд ли смогут взыскать ее даже через суд.
«Заставить вернуть деньги они не смогут. Потому что все граждане Украины пострадали от военной агрессии, независимо от национальности, социального статуса и тому подобное», — отметил он.
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«Если деньги этим людям перечислили, если это сделали в цифровом виде, то вопрос к разработчикам цифровых программ. Человек подал заявку, ее приняли, не отклонили из-за того, что гражданин — бюджетник и не попадает в категорию под выплаты. Если программисты ошиблись, тогда они должны за это отвечать, должны вернуть из своего кармана средства в госбюджет. В государственной власти никто не имеет права на ошибку, особенно во время войны», — добавил адвокат.
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По материалам:
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