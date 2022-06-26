Каждый пятый украинец до сих пор не получил 6,5 тысячи гривен «єПідтримки» — Минэкономики Сегодня 15:24 — Личные финансы

Каждый пятый украинец до сих пор не получил 6,5 тысячи гривен «єПідтримки» — Минэкономики

Каждый пятый украинец, подававший в конце марта заявку на получение «єПідтримки» в размере 6500 гривен, до сих пор ее не получил.

Об этом сообщили в Министерстве экономики в комментарии УНИАН.

«В настоящее время Минэкономики обеспечило зачисление средств в сумме 25 млрд грн 3,86 млн получателям помощи, подавшим заявки на получение помощи с 7 по 25 марта, что составляет 80%. Согласно реестру получателей помощи, предоставленному Минцифры, зарегистрировалось 4,77 млн человек на общую сумму 30,98 млрд грн. Учитывая указанное, осталось выплатить 907 тыс. 193 украинцам», — говорится в сообщении.

Тем, кто не получил выплату

Средства тем, кто пока не получил помощь, будут постепенно выплачены, поскольку Верховная Рада уже приняла решение об увеличении финансирования программы на 5,8 млрд грн, которых достаточно, чтобы это сделать в полном объеме.

«Средства по всем заявкам поочередно будут выплачены», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

6 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем видеообращении заявил, что украинцы, из-за войны потерявшие работу, смогут получить помощь от государства в размере 6,5 тыс. грн через обновленную программу «єПідтримка»;

в первую очередь на финансирование программы было выделено 25 млрд грн;

Верховная Рада 31 мая приняла изменения в государственный бюджет Украины, увеличив расходы на 287 млрд грн за счет осуществления дополнительных внешних заимствований, в том числе увеличила расходы на оказание помощи в рамках программы «єПідтримка» на 5,8 млрд грн до более 30 млрд грн.

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УНІАН По материалам:

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