Некоторые украинцы могут получить почти 11 тысяч гривен помощи — Finance.ua

Некоторые украинцы могут получить почти 11 тысяч гривен помощи
Количество украинцев, нуждающихся в финансовой поддержке, постоянно увеличивается, поэтому гуманитарные и благотворительные организации финансово поддерживают людей наравне с государством. Так, граждане Украины снова могут рассчитывать на новые выплаты.
Эстонский совет по делам беженцев будет оказывать денежную помощь украинцам в размере 3,6 тысяч гривен в течение трех месяцев с момента утверждения заявки. Выплаты доступны жителям шести областей, сообщают на сайте организации.
Программа денежной помощи доступна украинцам в следующих областях:
- Запорожской;
- Донецкий;
- Луганской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Николаевской.
«Многоцелевая денежная помощь предоставляется на основе оценки домохозяйства по соответствию социально-экономическим критериям и критериям уязвимости», — говорится в сообщении.
Подать заявление на получение выплат можно:
- по телефону 0−671−052−803 — для людей на территориях, где программа доступна;
- через запрос на сайте — для людей, оставшихся на временно оккупированных или территориях, деоккупированных в течение последних двух месяцев.
Если заявка будет предварительно одобрена, тогда номер телефона претендента на денежную поддержку будет добавлен в базу данных. После этого можно заполнить онлайн-форму. От заявителя может потребоваться дополнительная информация, которую можно предоставить по электронной почте. Следить за тем, как продвигается заявка, претендент может на сайте организации. После окончательного подтверждения деньги будут поступать на банковский счет.
Напомним, что 29 сентября стало известно, что гуманитарные организации в Украине пересмотрели размер ежемесячных выплат многоцелевой денежной помощи пострадавшим от войны украинцам. Так, с 1 октября 2023 года выплаты составят 3,6 тысячи гривен на одного человека, а не 2,2 тысячи гривен, как было ранее.
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