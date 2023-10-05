Некоторые украинцы могут получить почти 11 тысяч гривен помощи — Finance.ua

Некоторые украинцы могут получить почти 11 тысяч гривен помощи Сегодня 08:05 — Личные финансы

Некоторые украинцы могут получить почти 11 тысяч гривен помощи

Количество украинцев, нуждающихся в финансовой поддержке, постоянно увеличивается, поэтому гуманитарные и благотворительные организации финансово поддерживают людей наравне с государством. Так, граждане Украины снова могут рассчитывать на новые выплаты.

Эстонский совет по делам беженцев будет оказывать денежную помощь украинцам в размере 3,6 тысяч гривен в течение трех месяцев с момента утверждения заявки. Выплаты доступны жителям шести областей, сообщают на сайте организации.

Программа денежной помощи доступна украинцам в следующих областях:

Запорожской;

Донецкий;

Луганской;

Харьковской;

Херсонской;

Николаевской.

«Многоцелевая денежная помощь предоставляется на основе оценки домохозяйства по соответствию социально-экономическим критериям и критериям уязвимости», — говорится в сообщении.

Подать заявление на получение выплат можно:

по телефону 0−671−052−803 — для людей на территориях, где программа доступна;

через запрос на сайте — для людей, оставшихся на временно оккупированных или территориях, деоккупированных в течение последних двух месяцев.

Если заявка будет предварительно одобрена, тогда номер телефона претендента на денежную поддержку будет добавлен в базу данных. После этого можно заполнить онлайн-форму . От заявителя может потребоваться дополнительная информация, которую можно предоставить по электронной почте. Следить за тем, как продвигается заявка , претендент может на сайте организации. После окончательного подтверждения деньги будут поступать на банковский счет.

Напомним, что 29 сентября стало известно, что гуманитарные организации в Украине пересмотрели размер ежемесячных выплат многоцелевой денежной помощи пострадавшим от войны украинцам. Так, с 1 октября 2023 года выплаты составят 3,6 тысячи гривен на одного человека, а не 2,2 тысячи гривен, как было ранее.

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