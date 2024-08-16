Некоторые поезда УЗ в Хелм будут курсировать по ограниченному маршруту — Finance.ua
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Некоторые поезда УЗ в Хелм будут курсировать по ограниченному маршруту

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Некоторые поезда УЗ в Хелм будут курсировать по ограниченному маршруту
Некоторые поезда УЗ в Хелм будут курсировать по ограниченному маршруту
Ограничение маршрута некоторых поездов Хелмского направления до станции ​​Дорогуск продлится еще месяц.
Для ремонта инфраструктуры польским железнодорожникам необходим дополнительный месяц, поэтому временное ограничение некоторых поездов до станции ​​Дорогуск сохранится до 30 сентября. Об этом информируют на странице «Укрзализныци».
Ограничение не касается поездов:
  • № 67/68 Киев — Варшава — Киев
  • ⁠№ 19/20 Киев — Хелм — Киев
  • ⁠№ 119 Днепр — Хелм
  • ⁠№ 24 Хелм — Киев
Они и пересадочные поезда в/из Варшавы будут курсировать как обычно.
Тем не менее, маршрут поездов
  • ⁠№ 23 Киев — Хелм
  • ⁠№ 93/94 Харьков — Хелм — Харьков
  • ⁠№ 120 Хелм — Днепр
будет ограничен до польской пограничной станции Дорогуск вместо Хелма, расстояние между которыми составляет 25 км.
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Пассажиры, которые будут путешествовать этими поездами, будут проходить погранично-таможенный контроль традиционным образом: в поезде Укрзализныци. Пересадка на польский поезд в/из Варшавы будет осуществляться на станции Дорогуск следующим образом:
  • Двухгрупповой поезд № 93/23 Харьков/Киев — Дорогуск будет прибывать на станцию ​​Дорогуск в 06:45, после чего в поезде будет проходить погранично-таможенный контроль до 07:55. Пересадочный поезд в Варшаву TLK 21 112 будет отправляться из Дорогуска в 08:03.
  • Двухгрупповой поезд № 120/94 Дорогуск — Днепр/Харьков будет доступен для посадки на станции Дорогуск до 11:00, после чего в поезде начнется проведение контрольных операций. Пересадочный поезд из Варшавы IC 12 100 будет прибывать в Дорогуск в 09:59 (Хелм 09:36 — 09:41), отправление из Варшавы Центральной в 06:45, Варшавы Всходней в 06:53.
«Обратите внимание, что пересадка на станции Дорогуск — вынужденный временный шаг, и станция будет доступна только для согласованной пересадки между двумя поездами без возможности покинуть станцию ​​другим видом транспорта (эта опция сохранится на станции Хелм, через которую будет проезжать пересадочный польский поезд)», — добавили в Укрзализныце.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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